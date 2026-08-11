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Caso Naldy Saldaña: Fernanda Urbina y Anely Dávila responden ante supuestas burlas en el escenario tras su denuncia

'Magaly TV: La Firme' mostró la controvertida actuación de Fernanda Urbina y Anely Dávila de La Bella Luz, quienes imitaron un incidente de acoso a Naldy Saldaña. ¿Qué dijeron las artistas sobre sus acciones?

Caso Naldy Saldaña continúa
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Magaly Medina manifestó su inconformidad al destapar la actuación de Fernanda Urbina y Anely Dávila, integrantes del grupo La Bella Luz, realizada el pasado fin de semana al retornar a los escenarios. Esto ocurrió tras el escándalo relacionado con Naldy Saldaña, quien acusó a Óscar Custodio de acoso. Las artistas efectuaron una cuestionable imitación de las escenas del incidente y se pronunciaron sobre el tema.

PUEDES VER: Naldy Saldaña muestra chats con compañeras de La Bella Luz que evidenciarían su conocimiento sobre el acoso que sufría

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Fernanda Urbina y Anely Dávila, del grupo La Bella Luz, hablan tras lo que hicieron

Tras asegurar desconocer el acoso a Naldy Saldaña, durante una conferencia entre lágrimas, Fernanda Urbina y Anely Dávila, miembros de La Bella Luz, generaron indignación en su reciente presentación en Tarapoto. Este concierto marcó su regreso al escenario en medio de la controversia.

Junto a indirectas sobre que todo será revelado y mejores cosas vendrán, la actuación de las cantantes causó molestia. La pelirroja observó la representación infortunada, mientras las intérpretes afirmaban estar solidarias con su excompañera, quien declaró que ellas estaban al tanto del acoso de César Chávez.

En el show, las artistas sorprendieron al mostrar un comportamiento peculiar, tocándose mutuamente entre risas. Para la pelirroja, esto parecía una burla directa de los polémicos videos donde se veía al director realizar tocamientos inapropiados sin el consentimiento de la cantante.

La escena generó duras críticas hacia las artistas y fue Fernanda Urbina quien abordó el tema, sin embargo, no ofreció disculpas por lo que claramente fue una burla sobre un asunto delicado.

La artista compartió un intercambio revelador con una mujer que la criticaba por las imágenes impactantes y, en lugar de aclarar lo ocurrido, manifestó su desagrado por el tono del reclamo y realizó un llamado urgente.

Fernanda Urbina, de ‘La Bella Luz’, comenta sobre la escena polémica que realizó sobre tocamientos a Naldy Saldaña

Fernanda Urbina, de ‘La Bella Luz’, responde a controversia por imitar incidente de tocamientos a Naldy Saldaña

"Hija de p... muy bien actúas burlándote de Naldy, ¿no? Ojalá te m... las dos feas, envidiosas de la belleza de Naldy...", escribió la crítica con términos ofensivos.

"Paren por favor, ya basta con todo esto", escribió Urbina mostrando el abuso verbal que sufrió. Más tarde, Anely apoyó a su compañera reposteando su publicación, aunque tampoco pidió disculpas por lo acontecido.

Es relevante destacar que esta no es la primera vez que Urbina está en el centro de la controversia por sus comentarios sobre el tema, ya que durante una conferencia de prensa, describió como un incidente vergonzoso lo que realmente es un crimen contra la libertad sexual.

"Nos afecta todo esto, y hemos cancelado presentaciones porque nos sentimos atemorizadas por las reacciones, justificadas, de las personas ante el escandaloso evento. Sin embargo, también pedimos que cesen los ataques, ya que no es justo defender a una mujer mientras se ataca a otra", expresó Fernanda Urbina.

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