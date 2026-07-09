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La periodista Verónica Linares rompió su silencio sobre los rumores que la vincularon a la separación de Federico Salazar y Katia Condos. La pareja, una de las más queridas y duraderas de la farándula nacional, anunció el fin de su matrimonio después de más de tres décadas juntos, lo que generó gran repercusión mediática y abrió paso a especulaciones sobre la vida privada del comunicador.

En su pódcast 'La Linares', la presentadora abordó por primera vez cómo vivió esa ola de comentarios que no solo la afectó a ella, sino también a su esposo.

Verónica Linares expresa su indignación tras ser vinculada a ruptura de Federico Salazar y Katia Condos

El tema salió a flote durante una transmisión de 'La Linares' que tuvo como invitados a Federico Salazar y al youtuber Chiquiwilo. Mientras conversaban sobre las difamaciones que enfrentó el periodista tras su separación de Katia Condos, Verónica recordó su propio caso y empezó a hablar sobre las especulaciones que la vincularon con su compañero de 'América Noticias'.

Al rememorar lo ocurrido, Linares señaló que la ruptura de Salazar y Condos derivó en titulares que la involucraban sin sustento, lo que le generó incredulidad ante la ola de comentarios sobre su vida personal y la de su esposo. “Cuando Federico se ha separado, que es un momento duro, triste y doloroso, obviamente, comenzaron a sacar un montón de noticias relacionadas con Federico y conmigo, con mi esposo, con Alfredo. Entonces yo era como: ‘Asu, la gente está loca’”, relató.

La periodista añadió que incluso medios de grupos de renombre publicaron portadas con su imagen y la de su esposo. En ese escenario, contó que su hermana, abogada, le sugirió iniciar acciones legales, aunque ella decidió no hacerlo. Pese a ello, recordó que en varias webs aparecía el rostro de Alfredo, quien también es abogado y no está vinculado a la esfera pública.

Más adelante, Linares admitió que era la primera vez que respondía directamente a los rumores sobre su vínculo con Salazar. En ese momento se animó a leer uno de los titulares que circuló en plataformas digitales y que aseguraba que ella había puesto “en jaque” el matrimonio de Federico con una “advertencia letal”. Para ella, ese ejemplo reflejaba cómo un titular podía hacer que la gente pensara que había provocado la separación de su amigo y de Katia. “¿Que es lo que la gente hace ahí?: ‘Ah, Verónica es la otra’”, reflexionó.

Finalmente, la comunicadora aclaró que entre ellos existe una relación de amistad y confianza que también involucra a su familia. “Alfredo es amigo de Federico. Mi esposo y Federico tienen muchas cosas en común: mis hijos adoran a Federico”, manifestó. Aunque reveló que Antonia, la menor de sus hijos, siente un poco de celos del conductor, Linares dejó en claro el fuerte vínculo que los une.