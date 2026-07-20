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Rebeca Escribens se pronuncia sobre el ambiente laboral en 'América hoy' tras polémica con Ethel Pozo: "Un matrimonio fracturado"

La conductora y actriz reveló cómo es realmente el ambiente dentro de 'América hoy', luego de la polémica que enfrenta a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila.

Rebeca Escribens defiende a Janet Barboza y Edson Dávila tras polémica con Ethel Pozo. Foto: composición LR/ona_rebe
Rebeca Escribens defiende a Janet Barboza y Edson Dávila tras polémica con Ethel Pozo. Foto: composición LR/ona_rebe
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En medio de la controversia por las recientes declaraciones de Ethel Pozo sobre su polémica salida de 'América hoy', Rebeca Escribens, quien asumió su lugar en el magazine, decidió romper su silencio y explicar cómo ha sido su experiencia dentro del programa, dejando en claro que no pretende tomar partido por ninguno de los involucrados.

"Lo que está pasando en 'América hoy' es como un matrimonio fracturado, donde las opiniones de terceros, en este caso la mía, salen sobrando", expresó la actriz, quien fue criticada por elogiar públicamente a la 'Rulitos' pese a la polémica que mantiene con la hija de Gisela Valcárcel.

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Rebeca Escribens revela su papel para generar un buen ambiente laboral en 'América hoy'

La actriz y conductora de 'América hoy' se pronunció mediante un video grabado desde su camerino para aclarar su postura sobre el polémico enfrentamiento entre Ethel Pozo y Janet Barboza. La popular 'Doña Rebe' expresó que sintió la necesidad de dar su opinión al respecto y dejó en claro lo que piensa de cada uno de los involucrados.

"Yo tengo una filosofía de vida y es hacer todo lo posible para generar buen ambiente de trabajo en mi entorno, con mi entorno, para mí es básico y absoluto para que el ganador sea nuestro programa, es un bien común, es así de simple. Tengo pilares fundamentales para que rija esa filosofía, por ejemplo: el respeto. Sobre todo cuando hay intercambio de opiniones…”, confesó Escribens.

La conductora reafirmó que el respeto debe prevalecer por encima de cualquier diferencia y manifestó su deseo de que el conflicto llegue a su fin. "Tengo pilares fundamentales: el respeto cuando hay intercambio de opiniones, la escucha para poder respetar, el espacio y la mirada sostenida para saber cuándo mandar silencio. Dejo clara cuál es mi opinión y deseo de todo corazón que mis compañeros tengan la oportunidad de sentarse algún día, conversar, mirarse a los ojos en nombre del cariño que alguna vez sintieron", concluyó.

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Rebeca Escribens elogia a Janet Barboza, Edson Dávila y Ethel Pozo

La actriz destacó el trato que ha recibido desde su llegada a 'América hoy'. La conductora aseguró que trabajar junto a Janet Barboza ha sido una experiencia positiva y también dedicó palabras de reconocimiento a Edson Dávila y Ethel Pozo, resaltando las cualidades profesionales y personales de cada uno.

"Trabajar con Janet ha sido muy grato, encuentro respeto y cariño dentro del programa. Sé cuándo opinar, cuándo comentar y cuándo no hacerlo. En el caso de Edson, me parece un tipo súper divertido y profesional. Me alegra que le esté yendo bien y tenga oportunidades para superarse. En el caso de Ethel me parece una chica súper talentosa y sobre todo valiente que ha sabido remar fuerte y parejo en muchos momentos difíciles de su vida. Igual a mis dos compañeros, deseo que la vida siempre les sonría", expresó.

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