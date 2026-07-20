Ferrán Torres le dio el gol de triunfo a España en el Mundial 2026. Foto: Composición LR/Captura/'X'

Ferrán Torres le dio el gol de triunfo a España en el Mundial 2026. Foto: Composición LR/Captura/'X'

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La consagración de España como campeón del Mundial 2026 no solo dejó imágenes históricas dentro del campo, sino también momentos que trascendieron al ámbito deportivo. Entre ellos, la cercana relación entre Pedri y Ferrán Torres volvió a ser tema de conversación luego de que ambos futbolistas celebraran juntos el título conseguido por la selección española.

La dupla del Barcelona y del seleccionado europeo ha llamado la atención de los aficionados por la complicidad que muestran fuera de los partidos. Tras alzar la copa del mundo, las redes sociales recuperaron antiguos videos protagonizados por ambos jugadores, entre ellos uno en el que el '8' del Barcelona aparece compartiendo una atracción con su compañero mientras su pareja, Alejandra Dorta, quedó ubicada en otra fila.

Recuerdan el día que Pedri escogió a Ferrán Torres por encima de su novia

El momento que volvió a circular en redes sociales ocurrió en mayo, durante una visita de la plantilla del Barcelona a PortAventura. Los jugadores acudieron al parque de atracciones para celebrar los éxitos de la temporada y disfrutar de una jornada de descanso antes de afrontar el Mundial 2026 con la selección española.

En el video se observa cómo Pedri decide sentarse junto a Ferrán Torres en una de las atracciones, mientras su novia queda detrás de ambos. La reacción de Alejandra Dorta, quien hizo un gesto de desaprobación antes de que iniciara el recorrido, fue captada por las cámaras y rápidamente generó comentarios entre los seguidores del futbolista.

Aunque la escena fue tomada con humor por los usuarios, sirvió para mostrar la estrecha relación que mantienen Pedri y Ferrán Torres desde que comenzaron a compartir vestuario.

Ambos jugadores han coincidido tanto en el Barcelona como en la selección española, donde han fortalecido una amistad que se hizo aún más visible durante la campaña mundialista.

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Usuarios bromean con la cercana amistad entre Ferrán Torres y Pedri

Después de que España levantara el trofeo del Mundial 2026, la amistad entre Ferrán Torres y Pedri volvió a ganar protagonismo en plataformas digitales. Ambos jugadores compartieron una imagen celebrando con la copa del mundo, una publicación que generó una ola de bromas entre los aficionados.