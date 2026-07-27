María Pía Copello lanza nuevo canal de Youtube y revela qué personajes continuarán en su podcast: “Queremos ser más reales”
María Pía Copello confirmó su regreso a los podcast, acompañada de figuras que formaron parte de +QTV, entre ellos Ethel Pozo y Mario Hart.
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El viernes 24 de julio, María Pía Copello generó una ola de críticas en las redes sociales al anunciar el cierre de su canal digital +QTV. Desde entonces, se empezó a especular que la conductora de televisión iba a regresar en agosto con nueva programación. Ante los rumores, la propia empresaria utilizó sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de su nuevo canal, que ahora se llama Q+.
Este lunes 27 de julio, María Pía Copello sorprendió a sus miles de seguidores al confirmar que volverá al mundo de los podcast el próximo lunes 3 de agosto con varias figuras que la acompañaron hasta el último día de +QTV.
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María Pía Copello lanza su canal Q+
Con un curioso spot, María Pía Copello contó que su próximo canal se estrenará el 3 de agosto y que decidieron dejar de lado +QTV porque se dieron cuenta de que el objetivo ahora es acercarse más a la comunidad que han formado desde hace meses.
"Al principio te comunicamos algo importante. Somos más que TV, pero con el tiempo entendimos que no se trata de lo que somos, sino de cómo te hacemos sentir. De estar allí, de acompañarte y de reírnos juntos", expresó María Pía como voz en off.
"Y hoy queremos ser más. Más cercanos. Más reales, Más empáticos. Más de ustedes. Por eso nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer para estar cerca de ti? ¿Qué más podemos hacer para ser mejores? ¿Qué más? +QTV ahora es Q+. Más entretenimiento", especificó.
"Amo. Vamos con todo. Yeeeee!!!", comentó Ethel Pozo en la publicación de Copello. "Amamos", dijo por su parte Israel Dreyfus. "Ya muero por empezar la nueva temporada... Los chismes no faltarán nunca. Emoción", añadió Samuel Suárez.
Ethel Pozo e Israel Dreyfus reaccionan a la publicación de Pía. Foto: Instagram.
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¿Quiénes serán parte del canal Q+?
- Ethel Pozo
- Israel Dreyfus
- Mario Hart
- Luciana Roy
- Samuel Suárez
- Diego 'El Loco' Vásquez
- 'Flaco' Granda
- Richard de la Piedra