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El incidente de Daniela Darcourt en su más reciente concierto en España continúa generando polémica. Esta vez, Yahaira Plasencia suma su punto de vista con declaraciones que ponen en el centro a la productora del evento en cuestión, donde la intérprete de ‘Señor Mentira’ terminó saliendo rápidamente del escenario luego de que la actriz Giovanna Valcárcel se acercara a ella para darle un aviso en plena presentación en vivo en el Perú Salsa All Stars II.

La escena protagonizada por Darcourt provocó el rechazo inmediato de sus seguidores en redes sociales, pero también especulaciones de un posible retraso por parte de la propia artista. Ante esa situación, la cantante apuntó directamente contra la organización, mientras que Valcárcel se deslindó de responsabilidades y reafirmó su respeto hacia la salsera.

Yahaira Plasencia ‘echa’ a productora tras incidente con Daniela Darcourt

En declaraciones para ‘Más Espectáculos’, Yahaira Plasencia reveló que trabajó con la misma organización junto a Josimar y su Yambú en 2025. Aunque no mencionó el nombre del evento, por sus palabras se entiende que se trataría de la primera edición de Festival Perú Salsa All Stars en España. “Esa productora que ha llevado a Josimar y a Daniela es la misma productora que me llevó el año pasado a mí y a Josimar. Es la misma productora”, manifestó.

En esa línea, la artista no tuvo reparos en reconocer la calidad de la empresa. Sin embargo, reveló que no era la primera vez que la organización estaba involucrada en un incidente similar al de Darcourt, pues Son Tentación también vivió esa situación, aunque no hubo cobertura al respecto. “Una productora muy seria, muy buena. Hemos estado casi en los mismos lugares el año pasado. También el año pasado, menos mal no lo cubrió una radio, pero también hubo problemas: bajaron a Son Tentación en algún momento. O sea, ha pasado”, reveló.

La salsera intentó explicar el accionar de la productora argumentando la rigurosidad con la que maneja su cronograma, pese a que numerosos asistentes en redes sociales aseguran que la misma organización habría generado retrasos y la consecuente afectación a los artistas, postura que Daniela también sostiene. “Lo que pasa es que son muy estrictos con el horario y, lamentablemente, es así”, agregó.

Más adelante, dejó entrever que en los eventos musicales los artistas que finalizan corren el riesgo de que sus presentaciones sean recortadas ante un imprevisto. Por ese motivo, ella prefiere actuar antes y retirarse sin ningún contratiempo. “Por eso yo decía: ‘Peléense ustedes. A mí pónganme primero y yo me voy’. Porque algunos quieren siempre cerrar, ¿no? Ya, cierren ustedes. Yo me voy primerita y chao, me voy a mi casa”, declaró.

Finalmente, más allá de toda controversia, la cantante resaltó el apoyo que recibió Darcourt en esta polémica situación. “Creo que Daniela ha tenido el respaldo de toda la gente, así que está bien; son cosas que pasan”, sentenció.