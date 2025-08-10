Lucecita Ceballos habló por primera vez sobre el tenso momento que atraviesan Perú y Colombia debido a la disputa por la soberanía de la isla Santa Rosa, ubicada en Loreto. La actriz colombiana, quien volvió a nuestro país tras pasar un tiempo en su tierra natal, afirmó que dicho territorio es peruano y expresó sentir vergüenza por Gustavo Petro.

"Acabo de llegar hace poco de allá (Colombia) y da vergüenza ajena ver un personaje (Petro) con el pasado que tiene, hablando de derechos humanos, de que Perú se apoderó de una isla que evidentemente le corresponde a Perú”, señaló para Trome la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ y presentadora de televisión.

Además, indicó que no está de acuerdo con la actitud del presidente colombiano y que muchos de sus compatriotas no comparten su postura sobre la isla Santa Rosa, en el Amazonas. “Momento álgido. No estoy de acuerdo con el señor que está liderando nuestro país, hablo de Colombia, porque hay un porcentaje de colombianos que están en desacuerdo", compartió.

Lucecita asegura que todo “es una cortina de humo” de Gustavo Petro

Lucecita Ceballos, de 48 años y radicada en Perú desde hace varios años, afirmó que la polémica generada por Gustavo Petro es solo una estrategia para desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta Colombia.

“Es una cortina de humo porque no tiene sustento jurídico. Es un afán de desviar las miradas y de hacer un show mediático (...) No hay que tomar en serio lo que dice”, declaró la colombiana a Trome, quien se separó el año pasado del empresario peruano Rony Ríos luego de 30 años de relación.

¿En qué programas ha estado Lucecita Ceballos y por qué es tan famosa?

Lucecita Ceballos ganó popularidad gracias a su participación en la serie peruana, ‘Al fondo hay sitio’, donde dio vida a Dalila, personaje que era la madre de Kimberly, el interés amoroso de Joel Gonzales. No obstante, el programa que la hizo muy conocida en Perú fue ‘La noche del 11’ donde condujo al lado de Joselito Carrera.

Gracias a ello, Radio Panamericana los contrató a los dos para conducir el espacio ‘Splash’. En 2022 se unió a las filas del programa cómico de Jorge Benavides.

Su vida personal no está ligada a escándalos. Ella nació en Colombia, pero llegó al Perú a temprana edad y aquí se formó como artista, ya que es modelo, presentadora de televisión y actriz. A los 18 años se casó con Rony Ríos, a quien conoció un año antes y cuenta con dos hijos.