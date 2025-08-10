HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Colombiana Lucecita Ceballos afirma que isla Santa Rosa pertenece al Perú y critica al presidente Gustavo Petro: “Es cortina de humo”

La actriz colombiana Lucecita Ceballos se mostró a favor del Perú, declaró que la isla en el Amazonas no pertenece a Colombia y expresó sentir vergüenza por el mandatario Gustavo Petro. “No hay que tomar en serio lo que dice”, afirmó. 

Lucecita Ceballos nació en Colombia, pero hizo su carrera artística en Perú. Foto: Composición LR/ATV.
Lucecita Ceballos nació en Colombia, pero hizo su carrera artística en Perú. Foto: Composición LR/ATV.

Lucecita Ceballos habló por primera vez sobre el tenso momento que atraviesan Perú y Colombia debido a la disputa por la soberanía de la isla Santa Rosa, ubicada en Loreto. La actriz colombiana, quien volvió a nuestro país tras pasar un tiempo en su tierra natal, afirmó que dicho territorio es peruano y expresó sentir vergüenza por Gustavo Petro.

"Acabo de llegar hace poco de allá (Colombia) y da vergüenza ajena ver un personaje (Petro) con el pasado que tiene, hablando de derechos humanos, de que Perú se apoderó de una isla que evidentemente le corresponde a Perú”, señaló para Trome la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ y presentadora de televisión.

Además, indicó que no está de acuerdo con la actitud del presidente colombiano y que muchos de sus compatriotas no comparten su postura sobre la isla Santa Rosa, en el Amazonas. “Momento álgido. No estoy de acuerdo con el señor que está liderando nuestro país, hablo de Colombia, porque hay un porcentaje de colombianos que están en desacuerdo", compartió.

PUEDES VER: Lucecita Ceballos revela el motivo exacto del fin de su matrimonio tras 30 años de relación: “Nunca fue celoso”

lr.pe

Lucecita asegura que todo “es una cortina de humo” de Gustavo Petro

Lucecita Ceballos, de 48 años y radicada en Perú desde hace varios años, afirmó que la polémica generada por Gustavo Petro es solo una estrategia para desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta Colombia.

“Es una cortina de humo porque no tiene sustento jurídico. Es un afán de desviar las miradas y de hacer un show mediático (...) No hay que tomar en serio lo que dice”, declaró la colombiana a Trome, quien se separó el año pasado del empresario peruano Rony Ríos luego de 30 años de relación.

PUEDES VER: Lucecita Ceballos revela que futbolistas peruanos le escribían para tener una cita con ella: “Sí tiran su ‘maicito’”

lr.pe

¿En qué programas ha estado Lucecita Ceballos y por qué es tan famosa?

Lucecita Ceballos ganó popularidad gracias a su participación en la serie peruana, ‘Al fondo hay sitio’, donde dio vida a Dalila, personaje que era la madre de Kimberly, el interés amoroso de Joel Gonzales. No obstante, el programa que la hizo muy conocida en Perú fue ‘La noche del 11’ donde condujo al lado de Joselito Carrera.

Gracias a ello, Radio Panamericana los contrató a los dos para conducir el espacio ‘Splash’. En 2022 se unió a las filas del programa cómico de Jorge Benavides.

Su vida personal no está ligada a escándalos. Ella nació en Colombia, pero llegó al Perú a temprana edad y aquí se formó como artista, ya que es modelo, presentadora de televisión y actriz. A los 18 años se casó con Rony Ríos, a quien conoció un año antes y cuenta con dos hijos.

Notas relacionadas
Lucecita Ceballos revela que futbolistas peruanos le escribían para tener una cita con ella: “Sí tiran su ‘maicito’”

Lucecita Ceballos revela que futbolistas peruanos le escribían para tener una cita con ella: “Sí tiran su ‘maicito’”

LEER MÁS
Lucecita Ceballos revela el motivo exacto del fin de su matrimonio tras 30 años de relación: “Nunca fue celoso”

Lucecita Ceballos revela el motivo exacto del fin de su matrimonio tras 30 años de relación: “Nunca fue celoso”

LEER MÁS
Lucecita Ceballos no descarta regresar a ‘Al fondo hay sitio’: “Fue una experiencia muy linda y ojalá se repita”

Lucecita Ceballos no descarta regresar a ‘Al fondo hay sitio’: “Fue una experiencia muy linda y ojalá se repita”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

LEER MÁS
Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

LEER MÁS
‘Prima’ de Josimar lanza fuerte mensaje al salsero tras acusarla de chantaje: “Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”

‘Prima’ de Josimar lanza fuerte mensaje al salsero tras acusarla de chantaje: “Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”

LEER MÁS
Imitadora de Karol G deja en shock a jurados de 'Yo soy' y usuarios en redes aclaman: "¡El mejor casting!"

Imitadora de Karol G deja en shock a jurados de 'Yo soy' y usuarios en redes aclaman: "¡El mejor casting!"

LEER MÁS
Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

LEER MÁS
Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: "Ha estado conmigo en mis peores momentos"

Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: "Ha estado conmigo en mis peores momentos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Entretenimiento

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: “No quería renovar su contrato”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota