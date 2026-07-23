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La presencia de María Pía Copello en el set de Magaly Medina generó gran repercusión. La empresaria y creadora de +QTV no solo rompió su silencio tras ser tildada de “lavandera” sino que, además, sorprendió al referirse a Ethel Pozo y la posibilidad de que conduzca un programa en ATV.

La popular 'Urraca' respondió con evidente sorpresa y confesó sentirse “la última rueda del coche” ante las declaraciones de su amiga. Lejos de las críticas que en el pasado lanzó contra la hija de Gisela Valcárcel —su eterna rival televisiva—, esta vez la periodista de espectáculos mostró expectativa ante un eventual proyecto de Pozo, con quien recientemente compartió una entrevista que generó múltiples comentarios positivos, en el canal donde es la máxima estrella.

María Pía Copello sorprende a Magaly Medina con declaración sobre Ethel Pozo y ATV

El tema surgió durante la entrevista cuando Magaly Medina preguntó a María Pía Copello si había recibido propuestas para regresar a la televisión tras dejar ‘Mande quien Mande’ y lanzar su canal de streaming +QTV. La invitada descartó esa posibilidad, pero aprovechó para lanzar un comentario sobre Ethel Pozo. “Creo que a quien están coqueteando (para volver a la TV) es a Ethel”, manifestó.

A partir de esa declaración, Pía elevó las expectativas al anunciar que narraría lo que creía que estaba ocurriendo en la empresa. La popular ‘Urraca’ reaccionó con curiosidad: “A ver, cuéntame que ni yo, que estoy en el canal, sé”.

Fue entonces cuando la también influencer compartió su teoría sobre la llegada de la hija de la ‘Señito’ a ATV bajo la producción de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’ conocido como ‘Papá’ Armando. “Yo soy media bruja. Yo creo que ‘Papá’ Armando... Mira, nadie me lo ha contado, pero no sé por qué hoy día dije: ‘Papá’ Armando va a producir un programa acá, creo yo, en ATV. Se lo va a producir a Ethel y yo creería que, posiblemente, es los sábados en la noche”, declaró.

Sus palabras sorprendieron a Magaly y generaron revuelo en el set, al punto de que Pía bromeó con el equipo de producción: “Ustedes sí saben”. En ese momento, aparentemente un miembro del staff habría confirmado que esos rumores circulaban en los pasillos de la empresa, lo que llevó a la ‘Urraca’ a bromear sobre su desconocimiento. “¿Ah, sí? Yo soy la última rueda de este coche. Nadie me lo consulta”, afirmó Medina.

En ese escenario, María Pía aclaró que no se trataba de información confirmada, sino de una percepción personal. “Nadie me lo ha contado, yo estoy lanzando algo que para mí es posible”, explicó.

Finalmente, Magaly recibió con apertura la idea de que Ethel debutara en ATV, destacando que lo fundamental es que el canal logre buenos resultados de audiencia. “A mí, con tal de que el canal caliente todo, porque uno lo que quiere es que su canal caliente en diferentes horarios. Por mí que caliente en la mañana, los sábados, al mediodía y, sobre todo, a la ocho de la noche”, sentenció entre risas, en referencia al horario del programa que antecede a ‘Magaly TV, la firme’.