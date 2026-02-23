Carlos Alcántara sorprensió al confesar su admiración por Shirley Arica durante una cena grabada para su nuevo programa de YouTube, en el que fue el primer invitado de la exchica reality. El actor de 'Asu mare' aseguró que la entrevista tuvo una motivación personal: “Te voy te voy a piropear (...) esto fue un pretexto para conocerte. Siempre te he visto desde que eras muy muy chibola".

El popular 'Cachín' elogió y resaltó la personalidad y fortaleza de la 'Chica realidad' para enfrentar momentos difíciles y hasta le dio la tradicional “patadita de la suerte”. “Sigues siendo guapa”, le dijo luego de darle un consejo sobre su salud.

PUEDES VER: Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

Carlos Alcántara llena de elogios a Shirley Arica y le da sabio consejo

Durante la cena que compartieron, el recordado integrante de 'Pataclaún' exprresó su admiración a Shirley Arica, a quien describió como una mujer con carácter y valentía. “Siempre me pareciste una chica con mucho temperamento para enfrentar tanta cosa. Tú te has mechado rico, has apechugado un montón”, expresó, reconociendo tanto sus momentos difíciles como su capacidad para salir adelante.

El actor de 61 años también aprovechó la oportunidad para darle un consejó a la influencer tras los problemas de salud que enfrentó por cálculos renales. “La vida te ha metido una buena bajada… así cambia tu vida en un ratito, no te descuides de la salud porque esa es una segunda oportunidad”, le dijo.

PUEDES VER: Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes críticas por su rating

'Cachín' reveló la dura etapa que vivió con su esposa

En una entrevista, el comediante recordó un periodo complicado de su vida personal que incluso lo llevó a considerar dejar la televisión. Según relató, el actor atravesó una etapa difícil junto a su esposa Jossie Lindley debido a un problema de salud que se prolongó durante dos años. “Ha sido muy duro”, confesó.

El actor de 'La gran sangre' explicó que, antes de aceptar una propuesta laboral de Latina como jurado de 'Yo soy', evaluaba retirarse y mudarse al extranjero con su familia. Sin embargo, la oportunidad cambió sus planes. “No volvía por decisión de tiempo y opción… ahora que no estoy haciendo cine, llego en un momento perfecto”, señaló para 'El Popular.