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Kenji Fujimori se conmueve al recordar su salida del Congreso impulsada por Fuerza Popular: "Fue el momento más difícil"

Visiblemente afectado, Kenji Fujimori revivió el episodio que cambió el rumbo de su vida política. Años después de su salida del Parlamento, recordó el dolor que le provocó su enfrentamiento con Fuerza Popular, partido liderado por su hermana Keiko.

Kenji Fujimori y Keiko Fujimori se encuentran distanciados desde hace varios años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Kenji Fujimori y Keiko Fujimori se encuentran distanciados desde hace varios años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Kenji Fujimori volvió a captar la atención pública tras viralizarse un fragmento de la entrevista que concedió hace unos meses al videopódcast 'Una tacita de café', conducido por Fernando Díaz. En la conversación, el excongresista recordó uno de los episodios que más marcó su trayectoria política y personal: su salida del Congreso en 2018, proceso que se produjo en medio de un enfrentamiento con Fuerza Popular, organización liderada por su hermana, Keiko Fujimori.

El ahora conductor del pódcast 'Tampoco Tampodcast' confesó que aquel episodio representó "el momento más difícil" de su vida, al rememorar la serie de decisiones que culminaron con su expulsión de la bancada fujimorista y su posterior suspensión del Congreso. Estos hechos se desencadenaron luego de que él y un grupo de legisladores se abstuvieran de apoyar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en un contexto marcado por el posterior indulto otorgado a Alberto Fujimori y la polémica generada por los denominados ‘mamanivideos’.

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Kenji Fujimori recuerda el capítulo más duro de su vida: su salida del Congreso de la República

En un momento de la conversación, Fernando Díaz le consultó si existía algún episodio de su pasado que aún le resultara especialmente difícil de recordar. La pregunta dio paso a una de las respuestas más emotivas de Kenji Fujimori, quien hizo una pausa antes de referirse a la crisis política que marcó el final de su etapa como parlamentario.

Con evidente emoción y la voz entrecortada, el exlegislador reconoció que su salida del Congreso continúa siendo el episodio más duro que ha enfrentado.

"Bueno, cuando salgo del Congreso fue el momento más difícil, más proceloso que me ha tocado atravesar", afirmó, dejando ver el impacto que ese proceso tuvo en su vida personal y política, varios años después de los hechos.

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"Keiko, felicitaciones, aquí tienes mi cabeza en bandeja": la frase que marcó la salida de Kenji Fujimori del Congreso

La suspensión de Kenji Fujimori del Congreso, aprobada en junio de 2018 con 57 votos a favor, estuvo acompañada de un duro pronunciamiento del entonces parlamentario no agrupado. Tras la decisión del Pleno, cuestionó la legalidad del procedimiento y sostuvo que durante el proceso no se respetaron las garantías que, a su juicio, correspondían antes de imponer una sanción de esa magnitud.

En una conferencia de prensa ofrecida el día de la suspensión, el menor de los Fujimori lanzó un mensaje dirigido a su hermana, Keiko, lideresa de Fuerza Popular.

"Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte: 'Felicitaciones, aquí tienes mi cabeza en bandeja'. Lo que se ha vivido este día ha sido totalmente nauseabundo. No se ha respetado el debido proceso para que un congresista sea suspendido", declaró.

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