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Magaly Medina desenmascara a dueño de La Bella Luz y expone audio donde le reclama a Naldy Saldaña por videos con César Sánchez

Empresario Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, no imaginó que Magaly Medina revelaría en vivo audios de una conversación con Naldy Saldaña, en los que él no tomó mucha importancia a los tocamientos indebidos que sufrió la cantante por César Sánchez Chavesta.  

Magaly Medina tuvo en su set a Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz. Foto. ATV.
Magaly Medina tuvo en su set a Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz. Foto. ATV.
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Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, se encuentra en el centro de las críticas luego de presentarse en el programa de Magaly Medina para dar su versión sobre la denuncia por presuntos tocamientos indebidos que Naldy Saldaña, excantante de la agrupación, interpuso contra César Sánchez Chavesta, director musical de la orquesta y primo del empresario.

Durante la entrevista, Custodio no imaginó que la conductora revelaría en vivo una serie de audios en los que se le escucha cuestionar a Naldy Saldaña por haber recopilado videos que posteriormente presentó como pruebas de su denuncia. En esas grabaciones, además, el empresario minimiza las acusaciones de la cantante al negarse a separar de la agrupación al músico denunciado, de 50 años.

PUEDES VER: Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

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Magaly Medina expone audios de la respuesta de Óscar Custodio a Naldy Saldaña

Durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', se difundió una serie de audios de una conversación entre Naldy Saldaña y Óscar Custodio, sostenida después de que la cantante denunciara los presuntos tocamientos indebidos de César Sánchez Chavesta.

En las grabaciones se escucha a la artista, quien estaba acompañada por su pareja, decirle al empresario que deseaba continuar en la orquesta, pero sin la presencia del denunciado.

—"Pero si yo le decía esto, ¿usted lo iba a botar o algo?", reclamó la vocalista.

La respuesta de Custodio sorprendió a la cantante:

—"Tú estás buscando que lo bote, o algo así. Tú me estás diciendo que lo bote, ¿no?... ¿O has estado buscando eso? No entiendo", respondió el empresario.

Posteriormente, Naldy Saldaña le aseguró al dueño de La Bella Luz que no estaba dispuesta a guardar silencio frente a la denuncia contra César Sánchez. Además, le envió por WhatsApp los videos que registraban los presuntos tocamientos indebidos.

—"No voy a permitir que el señor siga haciendo lo mismo", le reclamó.

Sin embargo, el empresario cambió el tono de la conversación y mostró mayor preocupación por la forma en que la cantante obtuvo las grabaciones que por el contenido de la denuncia.

—"No hay necesidad, como te digo, de grabar; así lo estás exponiendo al chico porque nadie puede entrar al lugar donde se han instalado las cámaras. ¿Quién tiene la clave?, ¿cómo han hecho eso?... Bueno", señaló.

PUEDES VER: ¡Salen a la luz polémicos audios! Exponen qué le dijo Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, a Naldy Saldaña tras denunciar a director musical

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Magaly Medina encaró al dueño de La Bella Luz

Luego de que emitieran todos los audios presentados en su programa, Magaly Medina cuestionó la actitud de Óscar Custodioante las acusaciones presentadas por Naldy Saldaña. La presentadora consideró que el empresario estaba más preocupado por el origen de las imágenes que por la conducta inapropiada del director deLa Bella Luz. "Usted estaba más preocupado por cómo ella había grabado", cuestionó.

Ante esto, él asumió su culpa. "Yo debo asumir... Bueno, la verdad, yo nuevamente pido perdón a todo esto lo que ha pasado... Quizá actué mal, no hice lo que tenía que hacer, de repente me ganó el momento de ser familiar de él", finalizó.

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