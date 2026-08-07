Esposa de dueño de La Bella Luz rompe en llanto y niega conocer acoso que sufrió Claudia Salazar: “Nunca me dijo nada”

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Pilar Torres, esposa de Óscar Custodio, tomó la palabra en medio de la crisis que atraviesa La Bella Luz por las denuncias que han surgido alrededor de la agrupación. Durante una conferencia de prensa, respondió entre lágrimas a las declaraciones del exintegrante Héctor Boza y aseguró que desconocía las acusaciones realizadas por Claudia Salazar contra César Sánchez Chavesta, quien se desempeñó como director musical de la orquesta.

Pilar Torres llora al responder a las acusaciones de acoso y hostigamiento contra La Bella Luz

Uno de los momentos más tensos de la conferencia ocurrió cuando una periodista le preguntó directamente por las declaraciones de Héctor Boza. El cantante había señalado que durante su paso por La Bella Luz fue víctima de maltrato laboral y burlas por parte de Pilar Torres y Óscar Junior, conocido como 'Senderito', además de un animador y otro integrante de la agrupación.

La esposa del dueño de La Bella Luz no pudo contener el llanto y sostuvo que recién había tomado conocimiento de lo señalado por el cantante y negó haber tenido un comportamiento hostil hacia él. "Yo recién sé de lo que me está diciendo. No veo redes. Recién me estoy enterando. Los muchachos que le digan cómo soy yo. Jamás le he mirado mal al niño", manifestó mientras era consolada por su hijo.

Como se recuerda, Héctor Boza contó al Show.pe que durante el tiempo que permaneció en la orquesta fue blanco de burlas y situaciones que calificó como humillantes. Además, reveló que inicialmente optó por guardar silencio cuando decidió alejarse del grupo.

"En su momento no hablé del tema, porque cuando hablo con el señor Óscar cuando me quiero retirar, me pide que no suba ningún comunicado, pero tenía que informar a mis fans que me estaba retirando. Se burlaban de mí, era objeto de humillación, al igual que muchos exintegrantes", declaró el cantante.

Pilar Torres también se refirió a los chats que mostró Claudia Salazar sobre el presunto acoso que sufrió por parte de César Sánchez. Ante ello, la mamá de 'Senderito' aseguró que nunca estuvo al tanto de lo que pasaba.

"La señorita nunca me ha dicho nada, se lo juro por mis hijos. Le pregunté a mi esposo si le dijo algo, pero él me dijo no", sostuvo.