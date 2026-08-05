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¡Salen a la luz polémicos audios! Exponen qué le dijo Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, a Naldy Saldaña tras denunciar a director musical

Las grabaciones fueron expuestas frente a Óscar Custodio, primo del director musical. En una de ellas, el dueño de La Bella Luz le afirma a Naldy Saldaña que la denuncia es un "tema ajeno" a la empresa.

Magaly Medina reveló audios de la respuesta de Óscar Custodio con autorización de Naldy Saldaña.
Magaly Medina reveló audios de la respuesta de Óscar Custodio con autorización de Naldy Saldaña. | Foto: composición LR/ATV
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Magaly Medina finalmente expuso los audios de la conversación que sostuvo Naldy Saldaña con Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, el mismo día en que denunció los presuntos tocamientos indebidos del director musical César Sánchez Chavesta.

La periodista precisó que las grabaciones entregadas por la cantante iban a difundirse el martes 8 de agosto, fecha en que Saldaña apareció en su programa en vivo. Sin embargo, la propia artista pidió que no se mostraran ese día, sino al siguiente.

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Exponen audios de respuesta de Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, a Naldy Saldaña tras denuncia

La exposición de los audios se realizó en el set de 'Magaly TV, La Firme' en presencia de Óscar Custodio, primo de César Sánchez Chavesta, quien asistió para pedir perdón y dar su versión de los hechos.

En las grabaciones, se escucha a Naldy Saldaña cuestionar a Custodio por no tomar medidas contra César Sánchez y mostrarse firme en que no permitiría que la situación se repitiera. El empresario le increpa respecto al video de la presunta agresión: "No hay necesidad de grabar. Ahí lo estás exponiendo al chico porque esas cosas… nadie puede entrar al lugar donde se han instalado las cámaras. ¿Quién tiene la clave? ¿Cómo han hecho eso?".

En otro fragmento, el novio de Saldaña, quien la acompañó a confrontar a Custodio, le manifestó que la cantante no podía seguir trabajando con Sánchez y que debía elegir con quién quedarse.

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El dueño de La Bella Luz dejó entrever que quizá la artista ya no quería formar parte de la agrupación, pero ella respondió que sí deseaba continuar, aunque la decisión dependía de lo que él resolvía hacer con el director musical frente a su denuncia. Fue entonces cuando Custodio sentenció: "Me vienes a plantear que yo lo saque. Nadie me puede decir lo que tengo que hacer... Hazlo, Naldy. Para empezar, cualquier problema que haya es un tema en particular. Yo soy dueño de la empresa, no he tenido ningún problema con ella. La empresa no tiene nada que ver acá, es un tema ajeno, en particular".

Sobre el caso, Custodio pidió perdón en vivo a Naldy, a sus familiares y al público. Reconoció que no actuó como debía, aunque aseguró que estuvo mal asesorado y que pudo haber sido influenciado por el hecho de que el acusado era su familiar. También sostuvo que supuestamente respaldó a la cantante en todo momento. No obstante, sus declaraciones fueron cuestionadas por Magaly, quien señaló que la respuesta que le dio a Saldaña reproducían un enfoque machista y restaban valor al testimonio de la exintegrante.

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