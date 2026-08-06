Dueño de La Bella Luz responde si Naldy Saldaña mantuvo una relación con el exdirector musical: “No me consta”

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La esposa de César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz y denunciado por la excantante de la agrupación Naldy Saldaña por tocamientos indebidos, decidió romper su silencio y concedió una entrevista al programa Magaly Medina.

Durante la conversación, aseguró que su esposo mantuvo una relación clandestina con la artista que lo denunció. Sin embargo, no presentó pruebas que respalden dicha afirmación. Ante estas declaraciones, Óscar Custodio, dueño de la orquesta y primo de Sánchez Chavesta, fue consultado sobre el supuesto romance y dejó en claro que no comparte la versión de la esposa de su familiar. "No me consta", declaró para 'Magaly TV: la firme'.

Óscar Custodio no cree en relación entre Naldy Saldaña y César Sánchez Chavesta

Frente a las versiones emitidas por la esposa de César Sánchez Chavesta, quien sostuvo que hubo una relación entre su esposo y Naldy Saldaña, Óscar Custodio negó tener conocimientos de dicho romance. El dueño de La Bella Luz señaló que no puede respaldar una versión que, según él, no le consta.

"Eso sí, yo no lo comparto para nada porque yo no he visto, no he visto nada respecto a eso. Yo no puedo aceptar lo que la señora dice porque no me consta a mí", declaró el empresario en el set de Magaly Medina.

Finalmente, el dueño del grupo aseguró estar a disposición para colaborar con las autoridades en las diligencias relacionadas con la denuncia contra su primo. Además, afirmó que cuenta con una citación oficial para dar su testimonio como titular de la empresa.

¿Qué dijo la esposa de César Sánchez sobre Naldy Saldaña?

Mary Meza es la esposa de César Sánchez desde hace 32 años. Ella afirmó en el programa de 'Magaly TV: la firme' que el músico mantuvo una relación clandestina con Naldy Saldaña, y que por esa razón, las polémicas imágenes de los tocamientos fueron una acción consentida por la denunciante y no un abuso.

"Es un tema demasiado delicado. Yo como mujer, también me indigno, pero acá hay que ver el detrás de todo. Él está siendo denunciado supuestamente por los videos que presentó la señorita. Lamentablemente, no es de ahora, no es de ese día la situación. Esto viene pasando desde hace dos años, desde hace dos años mi esposo viene llevando una relación clandestina con la señorita, una relación clandestina de hace dos años de situaciones como se ha visto en la cámara", declaró, defendiendo así a su esposo.