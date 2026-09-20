Partido del Buen Gobierno tras asesinato de la "China Polo": "El ministro del Interior ya debería tener explicaciones"

El Partido del Buen Gobierno —organización política liderada por Jorge Nieto— publicó un comunicado en el que expresa su preocupación por el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, más conocida como 'la China Polo'. El documento hace hincapié en las denuncias que Aponte había realizado contra un alto mando policial, en referencia a Víctor Revoredo, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

"El país exige verdad, y verdad pronta", expresó el comunicado. Además, el partido emplazó al ministro del Interior, César Astudillo, a tomar acciones rápidamente. "El ministro del Interior ya debería tener explicaciones públicas sobre este gravísimo hecho. El silencio es una ofensa al país y genera más desconfianza y temor en la población", añade.

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El comunicado también deja una serie de preguntas abiertas a raíz de los fatídicos sucesos.

"¿Es cierto que estamos ante un narcoestado? ¿Es cierto que la orden fue dada por un alto mando policial? ¿Es verdad que esta muerte busca acallar denuncias sobre la corrupción policial? El Perú quiere respuestas. Basta ya de impunidad", subraya.

Comunicado del Partido del Buen Gobierno | Composición: LR.

Fiscalía ya no investigará asesinato de la 'China Polo' por feminicidio, sino por asesinato

La investigación por el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', continúa; pero ahora por otro delito. El Ministerio Público dejó de investigar el caso como un presunto feminicidio y ahora lo aborda bajo la hipótesis de un posible sicariato, debido a que se trataría de un crimen ejecutado por encargo o mediante un pago.

El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho), dirigida por el fiscal Raúl Godos Sedán y la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate. Inicialmente, las diligencias fueron abiertas por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de la provincia.

Por el momento, dos personas permanecen detenidas en flagrancia, ambas, Luis Obispo Díaz y Ronal Toro Artila. Durante el registro de Obispo Díaz se halló una pistola, mientras que Toro Artila fue trasladado desde Lima hasta Caraz.

Como se sabe, el crimen ocurrió el 19 de septiembre, cuando Aponte recorría el mercado de Caraz junto con simpatizantes como parte de su campaña. Hombres armados la atacaron y uno de los proyectiles le impactó en la cabeza. Otras personas que la acompañaban también resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Caraz, donde se confirmó el fallecimiento de la periodista.