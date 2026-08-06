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Abogado del dueño de La Bella Luz toma radical medida tras difusión de comprometedores audios en vivo

Benji Espinoza optó por dejar de representar a Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, en medio de un escándalo por un polémico audio y la denuncia de una cantante.

Abogado de dueño de La Bella Luz
Abogado de dueño de La Bella Luz
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La situación en torno a La Bella Luz se torna más compleja. En medio de la denuncia de la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez, exdirector musical, por presunto acoso, el abogado Benji Espinoza ha decidido dejar de ser el representante legal de Óscar Custodio, propietario del grupo.

Esta decisión salió a la luz poco después de que se filtrara un audio donde el dueño discute los incidentes con la exintegrante del grupo.

PUEDES VER: Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

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Motivos de la renuncia de Benji Espinoza como abogado

Benji Espinoza anunció a través de un comunicado en redes sociales su renuncia como defensor de Óscar Custodio. Aunque afirmó su salida, no dio más detalles, citando el secreto profesional con su cliente.

Benji Espinoza renuncia a defensa legal de Óscar Custodio

Benji Espinoza deja de ser el abogado defensor de Óscar Custodio

"He decidido retirarme de la defensa del señor Óscar Custodio, propietario de la orquesta La Bella Luz. Aprecio la confianza en mi labor profesional. Los motivos, por secreto profesional, quedan entre mi cliente y yo", expresó Espinoza.

Este anuncio provocó numerosas reacciones, destacando una de un seguidor que dijo:

"Muchos esperaban esto, que siendo usted un abogado destacado, no comprometa su reputación por algo indefendible. Tal vez usted tiene familia y comprende lo que sería pasar por lo mismo".

Espinoza correspondió este comentario con un Me gusta, que fue interpretado por muchos como muestra de respaldo.

¿Qué revela el audio entre Óscar Custodio y Naldy Saldaña?

La renuncia del abogado fue anunciada luego de que el programa 'Magaly TV La Firme' difundiera una conversación entre Óscar Custodio y Naldy Saldaña, causando un gran revuelo en redes sociales.

En la grabación, la cantante pregunta al dueño de La Bella Luz cómo habría reaccionado la empresa ante la denuncia si no tuviera los videos como evidencia.

"Si le hubiera hablado de esto, ¿lo despediría o haría algo?", preguntó. Custodio contestó: "Oh, ¿quieres que lo despida o algo así? ¿Que lo despida, no?... ¿buscas eso? No entiendo".

Saldaña subrayó la importancia de tomar medidas para prevenir hechos similares en el futuro. "Don Óscar, usted debe ver lo serio que es tener a alguien que podría repetir esto con cualquier nueva chica", comentó.

La cantante reiteró que no iba a guardar silencio. "No dejaré que él continúe igual", insistió.

Finalmente, el empresario cuestionó cómo fueron obtenidas las imágenes presentadas como evidencia. "No hace falta grabar, expones al muchacho porque nadie puede entrar donde se colocaron las cámaras", señaló.

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