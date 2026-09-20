El fenómeno coreano ‘Woo, una abogada extraordinaria’ tendrá su propia adaptación japonesa. La serie, que conquistó al público internacional en 2022 vía Netflix con la actuación de Park Eun Bin y Kang Tae Oh, regresa ahora bajo un nuevo título y con un elenco renovado.

El anuncio del tráiler oficial generó gran expectativa en redes sociales, donde los seguidores destacaron el parecido de los protagonistas y la fuerza de la historia.

Elenco del remake japonés de ‘Woo, una abogada extraordinaria’

El remake japonés se llamará ‘Minamida Minami Bengoshi wa Tensaihada’, conocida internacionalmente como ‘Extraordinary Attorney Minami’. La protagonista será Mana Ashida, una actriz muy querida en Japón y con una amplia trayectoria a sus 22 años, quien dará vida a Minami Minamida, una joven abogada con autismo que deberá enfrentar distintos desafíos en el mundo laboral.

El tráiler fue difundido en las cuentas oficiales del drama japonés con un mensaje que anticipa el estreno: “Falta 1 mes para la primera transmisión. Estamos lanzando el primer tráiler con mucho material de la historia principal”. En el avance se presenta a Minami con la singular frase: “Mi nombre se lee igual de adelante hacia atrás”.

La serie contará también con Fumiya Takahashi como Funai Minato, el equivalente de Lee Jun Ho, el colega e interés amoroso de la protagonista, interpretado por Kang Tae Oh en el k-drama.

¿Remake japonés de ‘Woo, una abogada extraordinaria’ estará en Netflix?: fecha de estreno y canal oficial

El estreno está programado para el 19 de octubre de 2026 a las 10.00 p. m. (hora de Japón) por Fuji TV y Kansai TV, con un primer episodio extendido de 15 minutos. Tras cada emisión local, se espera que los capítulos estén disponibles en Netflix, plataforma que ya habilitó la opción para que los usuarios activen la campana que notificará el lanzamiento internacional.

La versión japonesa buscará conservar el corazón de la historia original, pero adaptando los casos y el entorno legal a la cultura nipona. El objetivo es darle identidad propia a Minami Minamida sin perder la esencia que convirtió a la serie coreana en un éxito global.

Vale recordar que la versión original, transmitida en Corea por la cadena privada ENA y distribuida internacionalmente por Netflix, se convirtió en uno de los dramas más vistos del año. La interpretación de Park Eun Bin como Woo Young Woo fue aclamada por su sensibilidad y realismo, mientras que Kang Tae Oh se consolidó como uno de los galanes más populares de la industria.

Ahora, con la llegada de ‘Extraordinary Attorney Minami’, la expectativa se centra en cómo la adaptación japonesa logrará conquistar al público y mantener viva la esencia de una historia que ya demostró su capacidad de emocionar y generar furor a nivel mundial.