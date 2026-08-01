Influencer español expone actitud de Daniela Darcourt y razón de la polémica: "Cuando tenía que salir, no quiso"

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El influencer español Mario Colomina contó su verdad sobre la controversia que protagonizó Daniela Darcourt durante el festival 'Perú Salsa All Star' en Barcelona. Aunque aclaró que no pertenecía a la organización del evento, afirmó que fue contratado para grabar contenido de la gira y explicó que la salsera excedió el tiempo asignado para su presentación.

"Bueno llega el show de Daniela. Ella hace sus 40 minutos y antes de que terminen le van avisando. Le dicen tres canciones más, una canción más y cuando tiene que salir, no quiere salir", relató. El creador de contenido también sostuvo que el retraso terminó afectando la presentación de Josimar y reveló que incluso el equipo del cantante intervino para intentar resolver la situación.

Mario Colomina explica cómo se originó la polémica durante el show de Daniela Darcourt

El influencer explicó que las primeras presentaciones en París, Madrid y Milán transcurrieron con normalidad, aunque posteriormente comenzaron a surgir inconvenientes logísticos, los mismos que incluso llevaron a Daniela Darcourt a cancelar su actuación prevista en Roma.

De acuerdo con el testimonio de Mario Colomina, el concierto en Barcelona se desarrolló respetando el cronograma establecido desde el inicio. "De ahí pasaron todos los artistas desde DJ Peligro hasta Masiel Málaga. Cada artista tenía 40 minutos para hacer su show porque a las 23:30 p. m. termina. Y esto es España, esto es Europa. Aquí les da igual si no has acabado, te prenden las luces, te cierran el micro y chao", explicó el influencer.

El creador de contenido afirmó que el conflicto comenzó cuando la cantante terminó el tiempo asignado para su espectáculo. Según contó, la artista fue advertida con anticipación sobre el final de su presentación, pero continuó interpretando más canciones.

El influencer también sostuvo que el retraso perjudicó directamente a Josimar, quien debía presentarse después de la salsera. Por ello, indicó que el representante del intérprete intervino para exigir que se respetara el orden del evento. "El manager de Josimar se pone detrás y hace presión diciéndole a Alex y a otros miembros que suban a bajarla o que le apaguen el micro. Obviamente es normal, él tiene que velar por su artista porque se están comiendo el tiempo que le pertoca a otro artista", declaró.

Así ocurrió el momento viral con Giovanna Valcárcel y la salida de Daniela Darcourt

Mario Colomina también explicó cómo se produjo el video que posteriormente se viralizó en redes sociales, en el que aparece Giovanna Valcárcel acercándose al escenario mientras Daniela Darcourt continuaba cantando. Según su versión, la tensión era evidente debido al retraso acumulado y varias personas comenzaron a ubicarse a un costado del escenario para intentar que la presentación concluyera sin mayores inconvenientes.

El influencer aseguró que la locutora decidió intervenir porque mantiene una buena relación con la cantante y buscaba evitar que la situación terminara de manera más incómoda. "Ella accede porque le tiene cariño y aprecio a Daniela y no querían que le apagasen el micro y quedase mal", explicó.

De acuerdo con Colomina, la conductora tomó su teléfono celular y simuló grabar mientras le enviaba un mensaje directo a Daniela Darcourt. "Entonces, Giovanna agarra su celular y hace ver que graba y le dice: 'Flaca, bájate que te van a ca... bájate porque te van a apagar el micro'. Y es ahí cuando ya se ve la incomodidad de Daniela", relató el creador de contenido sobre el momento que luego fue ampliamente difundido en plataformas digitales.