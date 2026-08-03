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La cantante Mafer Portugal se fue de Papillón como llegó: por la puerta grande. A pesar de haber denunciado que fue víctima de acoso y hostigamiento por parte de algunas de sus compañeras, la hija de Tommy Portugal tuvo una cálida despedida en Chiclayo, donde cantó por última vez con el grupo que la contrató a fines de octubre del 2025.

Mafer Portugal junto a sus compañeros de Papillón fueron parte del Cumbia Fest Chiclayo 2026, evento que se realizó el 31 de julio de 2026 en el Estadio Monsefú, a donde también llegaron las agrupaciones Armonía 10 y Caribeños de Guadalupe.

Mafer Portugal y su último concierto con Papillón

Mafer Portugal, quien decidió dar un paso al costado de Papillón por su bienestar emocional, se mostró emocionada en su último concierto, donde recibió muestras de cariño de parte de sus compañeros Dian del Prado, Anthony Rivera, Sandra Katiuska y Nicole Flores, además de algunos músicos y miembros del staff del grupo.

Tal y como evidenciaron en las redes sociales, las que optaron por no despedirse de Mafer Portugal fueron las cantantes Fiorella Castillo, Karen Peña y Claudia Salazar, quien en enero de 2025 anunció su salida de La Bella Luz para priorizar su bienestar y tranquilidad mental.

Como se recuerda, Mafer Portugal impactó con su comunicado al anunciar su salida de Papillón. "Esta decisión no fue nada fácil de tomar. Lamentablemente sufrí acoso y hostigamiento por parte de algunas compañeras y de sus familiares, lo cual me llevó a poner como prioridad mi tranquilidad", manifestó la intérprete de ‘Me extrañarás’, tema que en su voz se viralizó. "Me voy agradecida por la oportunidad y con la certeza de haber entregado lo mejor de mí en cada presentación", añadió en el mismo escrito.