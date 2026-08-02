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Ale Fuller revela las dos inesperadas carreras que estudió y sorprende al exponer sus calificaciones: “Quinto superior”

La actriz peruana Alessandra Fuller busca derribar los estereotipos de quienes creen que las influencers llevan una vida relajada al revelar las dos carreras universitarias que logró culminar con excelentes calificaciones.  

Alessandra Fuller es la protagonista de 'Mañana me caso', película peruana que se estrena este 13 de agosto. Foto: Composición LR/Instagram.
Alessandra Fuller es la protagonista de 'Mañana me caso', película peruana que se estrena este 13 de agosto. Foto: Composición LR/Instagram.
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Alessandra Fuller, de 31 años, alcanzó la fama durante la adolescencia al convertirse en una de las protagonistas de la exitosa novela de América Televisión 'Ven, baila, quinceañera', junto a jóvenes actrices como Mayra Goñi y Flavia Laos, quienes también lograron gran popularidad.

Su trabajo como actriz le demandaba más de diez horas diarias de grabación. Pese a eso, Fuller consiguió culminar dos carreras profesionales, un aspecto poco conocido de su vida que mantuvo en reserva. "Siempre he sido fanática del aprendizaje", declaró a Trome al ser consultada sobre la percepción de que los actores son personas relajadas.

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Ale Fuller revela las dos carreras profesionales que logró culminar y expone sus calificaciones

Además de su faceta como actriz, Ale Fuller reveló que estudió las carreras profesionales de Ciencias de la Comunicación y Negocios Internacionales, ambas culminadas con éxito. Incluso expuso sus calificaciones y aseguró que durante todos sus ciclos académicos se ubicó en el quinto superior, reconocimiento que reciben los estudiantes con las mejores notas de su grupo.

"Nos formamos, estudiamos, nos preparamos", declaró a Trome la protagonista de la película 'Mañana me caso', que está próxima a estrenarse en las salas de cine. Añadió también que fue su madre quien más insistió en que estudiara una carrera profesional. "Siempre (mis padres) me apoyaron", señaló.

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Ale Fuller confiesa que no sabía cómo manejar la fama

Alcanzar la fama a una edad muy temprana también tuvo sus desventajas para Ale Fuller, quien vio cómo su creciente exposición pública hacía cada vez más difícil mantener una vida privada. "No todo lo que brilla es oro. La popularidad, hacerte conocida, también trae una carga pesada", expresó la actriz.

Además, reveló que desde que empezó a hacerse conocida, distintas personas se paraban afuera de su casa para grabarla, una situación que hizo difícil para ella tomar acciones legales. "Todos saben dónde vivo porque han expuesto mi hogar. Graban desde fuera y por eso no puedo denunciar a nadie, pero a veces estoy con mi mamá, me está maquillando y eso después sale públicamente", expresó.

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