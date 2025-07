Piden justicia para niña extranjera que habría sido envenenada dentro de su colegio en Tacna

Los padres de una niña de nueve años de edad, de nacionalidad venezolana, exigen justicia para ella tras haber sido víctima de un presunto intento de envenenamiento al interior de su institución educativa. El caso ocurrió el 2 de julio de este 2025 en Tacna.

De acuerdo al testimonio de los padres, la menor consumió veneno para ratas colocado por su compañera de aula en su tomatodo. Señalan que la institución privada Alexander Fleming debería ser responsable en parte de lo ocurrido porque se dio dentro de sus instalaciones.

Familia exige justicia

Además, piden que la familia de la presunta menor agresora cumpla con el pago de los gastos médicos de la escolar afectada. Afirman que la madre de la niña se comprometió a asumir los gastos, pero luego su abogado les comunicó que la familia carecía de recursos económicos para hacerlo.

Por último, sostienen que la institución educativa se ha comunicado con ellos para consultar cuando retornará la menor a clases, sintiendo esto como una clase de hostigamiento, según indica la familia.

El diagnóstico médico de la menor fue trastorno sensorial y neumonía aspirativa. Esta condición es una infección pulmonar causada por la inhalación de sustancias como alimentos, líquidos o saliva hacia los pulmones, y es más común en personas con dificultad para comer o toser.

Por su parte, el promotor educativo del Fleming, Rydberg Supo, y el subdirector Leonardo Ticona, sostuvieron que no existió antecedentes de xenofobia o ataques hacia la escolar antes del incidente. Detallaron que la menor y la presunta agresora eran amigas muy cercanas.

Presunto caso de envenenamiento

Ticona contó que cuando la menor presentó signos de malestar fue llevada al hospital Unanue y se comunicó a su familia sobre su situación. Durante la revisión del aula se encontró el tomatodo con un líquido que tenía un olor raro y en un basurero del pasadizo se observó el sobre de un veneno para moscas.

Los compañeros de clase contaron a los docentes que la menor probó el agua y la escupió de inmediato por tener un sabor raro. Supo insistió que se entregaron todas las imágenes de las cámaras de seguridad a la Policía y Fiscalía, colaborando con las investigaciones.

Tras todo lo sucedido, la auxiliar que llevó a la menor al hospital y se comunicó con la familia ha recibido amenazas contra ella y su familia de parte de sujetos que dicen ser del Tren de Aragua, señala que atentarán contra la vida de ella. La docente ha presentado una denuncia por ello.

Supo refirió que lo ocurrido no es un hecho que se pudiera prevenir, pues no suelen revisar las mochilas de niños tan pequeños. Refirió que tampoco se trata de un caso de bullying porque tanto la menor afectada como la niña acusada no tienen registro de peleas o actitudes violentas.

Culminó señalando que los padres de la menor afectada han solicitado su traslado a otra institución, mientras que la segunda niña llevará clases virtuales a pedido de sus progenitores. "Nosotros no podemos expulsar o sancionar a la niña cuando aun el caso no está claro. La UGEL Tacna está investigando ya Fiscalía", concluyó.

Canal de ayuda

