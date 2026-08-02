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Exponen a madre de Angie Jibaja y la acusan de involucrarse con el novio influencer de su hija: “Tengo las conversaciones”

¡Escándalo! Productor Giancarlo Cossio aseguró tener conversaciones que demostrarían un presunto vínculo entre el joven novio chileno de Angie Jibaja y Maggie Liza, madre de la modelo.

Angie Jibaja y su madre Maggie Liza siempre han mostrado una buena relación de madre a hija. Foto: Composición LR/Instagram.
Angie Jibaja y su madre Maggie Liza siempre han mostrado una buena relación de madre a hija. Foto: Composición LR/Instagram.
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En medio de la incertidumbre por el paradero actual de Angie Jibaja, luego de que se desligara del podcast en el que participaba tras agredir a una trabajadora de un hotel y terminar en la comisaría, ahora su madre, Maggie Liza, se encuentra en el ojo de la polémica. Esto, luego de las fuertes acusaciones que Giancarlo Cossio, productor y amigo personal de la llamada 'Chica de los Tatuajes', lanzó en su contra.

Los señalamientos de Cossio surgieron después de que Maggie Liza lo cuestionara por no haber defendido a su hija tras el escándalo ocurrido en el hotel. En respuesta, el productor aseguró tener conversaciones privadas que, según afirmó, demostrarían que la madre de Angie Jibaja se habría involucrado con el joven novio influencer chileno de la modelo, quien la acompañó durante su estadía en Lima. “Tengo las conversaciones”, amenazó el productor al referirse a las supuestas pruebas que tendría en su poder.

PUEDES VER: ¿Dónde está Angie Jibaja? Giancarlo Cossío revela preocupación tras su desaparición por escándalo en hotel

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Giancarlo Cossio acusa a madre de Angie Jibaja de involucrarse con el novio de su hija

Durante su podcast 'Nadie sabe', Giancarlo Cossio lanzó fuertes acusaciones contra Maggie Liza y aseguró que tendría conversaciones privadas en las que la madre de Angie Jibaja habría hablado ‘pestes’ sobre su propia hija. El productor también sostuvo que ella habría tenido un vínculo con el joven novio influencer de la modelo, quien estuvo junto a la modelo durante su permanencia en Lima.

“Usted es lo más bajo y se lo he dicho en conversaciones que usted tiene conmigo y le dije que no se meta conmigo porque tengo las conversaciones bien fuertes donde usted me habla pestes de su hija (...) Ha hablado tanta estupidez de su hija, hasta que se ha metido con su marido. ¿Quiere que siga? Porque yo tengo todas las conversaciones de todo lo que usted habla”, señaló el productor muy molesto.

PUEDES VER: Angie Jibaja deja de ser conductora de podcast tras agredir a una trabajadora y su productor explica la decisión: “Ella ya sabe”

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Giancarlo Cossio afirma que Maggie Liza solo busca facturar con Angie Jibaja

El enfrentamiento entre Giancarlo Cossio y Maggie Liza también incluyó cuestionamientos del productor sobre las acciones de la madre de Angie Jibaja tras el escándalo ocurrido en el hotel. El amigo y manager de la modelo respondió a las críticas que recibió y cuestionó que Maggie se enfocara en averiguar si él había pagado o no el alojamiento, en lugar de indagar sobre las circunstancias que llevaron a que su hija fuera retirada del establecimiento.

“En vez de preocuparse si yo pagué o no el hotel, llame o vaya y averigüe por qué sacaron a su hija del hotel en vez de quererse hacer la payasa porque a usted le gusta facturar y vive de eso”, finalizó Cossio.

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