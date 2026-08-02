China cosecha las primeras muestras de arroz de su nuevo experimento de agricultura espacial

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La tripulación de la misión Shenzhou-23 ha cosechado con éxito el primer lote de muestras de arroz cultivadas a partir de semillas llevadas a la Estación Espacial China en mayo. Este experimento podría respaldar la futura producción de alimentos más allá de la atmósfera terrestre.

La producción in situ se refiere al cultivo de alimentos y al mantenimiento de un ciclo de soporte vital autosuficiente en el espacio, sin depender del reabastecimiento desde la Tierra. Se espera que esta capacidad sea clave para la exploración del espacio profundo por parte de la humanidad, según un informe de la Televisión Central de China.

La agricultura espacial de China

La nave espacial tripulada Shenzhou-23 fue lanzada con éxito el 24 de mayo, transportando semillas de arroz y otros materiales experimentales a la estación espacial china. Desde su llegada, los tres astronautas de la misión, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, han realizado una serie de trabajos de ciencia espacial.

El experimento tiene como objetivo cultivar, por primera vez, dos generaciones consecutivas de arroz en órbita —de semilla a semilla— lo que permitirá a los científicos investigar cómo la exposición prolongada a la microgravedad influye en la estabilidad genética del cultivo.



En 2022, se completó en la estación espacial china el primer experimento mundial de cultivo de arroz de semilla a semilla en órbita, con seis semillas de arroz cultivadas en órbita que produjeron 59 semillas de primera generación cultivadas en el espacio durante 120 días antes de regresar a la Tierra con la tripulación de la Shenzhou-14.



Las semillas de arroz llevadas al espacio a bordo de la nave espacial tripulada Shenzhou-23 son variedades de arroz japonica desarrolladas en China, conocidas por su gran adaptabilidad y un ciclo de crecimiento de tres a cuatro meses. Un grupo está formado por semillas comunes que nunca han salido de la superficie terrestre, mientras que el otro grupo proviene de los descendientes de una familia de arroz espacial: semillas cosechadas en órbita en 2022 y posteriormente cultivadas durante tres generaciones en la Tierra.

¿Cómo fue el experimento?

El experimento consta de cuatro unidades, con seis semillas plantadas en cada unidad. Las cuatro unidades se dividen en dos grupos, correspondientes respectivamente a los dos métodos de reproducción del arroz.



Tras la maduración de las semillas, las espigas se cosecharán y se trasplantarán a nuevas cajas de cultivo para el crecimiento de la segunda generación. El experimento analizará la memoria transgeneracional que se forma mediante la reproducción sexual; concretamente, si las semillas que han estado expuestas al espacio son más adaptables al entorno espacial que las que nunca han salido de la Tierra.



El otro grupo adoptará un modelo de cultivo de arroz de rebrote. Una vez que el arroz madure, solo se conservará el sistema radicular, lo que permitirá que nuevos brotes se regeneren a partir de los restos y produzcan otra cosecha. El experimento comparará las diferencias de adaptabilidad entre la reproducción vegetativa y la reproducción sexual en el entorno espacial.



Los astronautas traerán de vuelta a la Tierra mazorcas de arroz, semillas y muestras de plantas congeladas para su investigación, lo que ayudará a seleccionar futuros modelos de agricultura espacial.