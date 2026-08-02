HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko evalúa indulto a Toledo y ¿cómo enfrentará a el niño? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Ciencia

China cosecha las primeras muestras de arroz de su nuevo experimento de agricultura espacial

El experimento lejos de la Tierra brindará nuevos conocimientos para la agricultura en futuras exploraciones espaciales.

China recolecta las primeras semillas de arroz cultivadas en el espacio. Foto: CCTV
China recolecta las primeras semillas de arroz cultivadas en el espacio. Foto: CCTV
Escuchar
Resumen
Compartir

La tripulación de la misión Shenzhou-23 ha cosechado con éxito el primer lote de muestras de arroz cultivadas a partir de semillas llevadas a la Estación Espacial China en mayo. Este experimento podría respaldar la futura producción de alimentos más allá de la atmósfera terrestre.

La producción in situ se refiere al cultivo de alimentos y al mantenimiento de un ciclo de soporte vital autosuficiente en el espacio, sin depender del reabastecimiento desde la Tierra. Se espera que esta capacidad sea clave para la exploración del espacio profundo por parte de la humanidad, según un informe de la Televisión Central de China.

La agricultura espacial de China

La nave espacial tripulada Shenzhou-23 fue lanzada con éxito el 24 de mayo, transportando semillas de arroz y otros materiales experimentales a la estación espacial china. Desde su llegada, los tres astronautas de la misión, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, han realizado una serie de trabajos de ciencia espacial.

El experimento tiene como objetivo cultivar, por primera vez, dos generaciones consecutivas de arroz en órbita —de semilla a semilla— lo que permitirá a los científicos investigar cómo la exposición prolongada a la microgravedad influye en la estabilidad genética del cultivo. 

En 2022, se completó en la estación espacial china el primer experimento mundial de cultivo de arroz de semilla a semilla en órbita, con seis semillas de arroz cultivadas en órbita que produjeron 59 semillas de primera generación cultivadas en el espacio durante 120 días antes de regresar a la Tierra con la tripulación de la Shenzhou-14. 

Las semillas de arroz llevadas al espacio a bordo de la nave espacial tripulada Shenzhou-23 son variedades de arroz japonica desarrolladas en China, conocidas por su gran adaptabilidad y un ciclo de crecimiento de tres a cuatro meses. Un grupo está formado por semillas comunes que nunca han salido de la superficie terrestre, mientras que el otro grupo proviene de los descendientes de una familia de arroz espacial: semillas cosechadas en órbita en 2022 y posteriormente cultivadas durante tres generaciones en la Tierra.

¿Cómo fue el experimento?

El experimento consta de cuatro unidades, con seis semillas plantadas en cada unidad. Las cuatro unidades se dividen en dos grupos, correspondientes respectivamente a los dos métodos de reproducción del arroz.

Tras la maduración de las semillas, las espigas se cosecharán y se trasplantarán a nuevas cajas de cultivo para el crecimiento de la segunda generación. El experimento analizará la memoria transgeneracional que se forma mediante la reproducción sexual; concretamente, si las semillas que han estado expuestas al espacio son más adaptables al entorno espacial que las que nunca han salido de la Tierra.

El otro grupo adoptará un modelo de cultivo de arroz de rebrote. Una vez que el arroz madure, solo se conservará el sistema radicular, lo que permitirá que nuevos brotes se regeneren a partir de los restos y produzcan otra cosecha. El experimento comparará las diferencias de adaptabilidad entre la reproducción vegetativa y la reproducción sexual en el entorno espacial.

Los astronautas traerán de vuelta a la Tierra mazorcas de arroz, semillas y muestras de plantas congeladas para su investigación, lo que ayudará a seleccionar futuros modelos de agricultura espacial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
México presenta su primer auto eléctrico: recorre más de 120 km por carga y buscará desafiar el dominio de China desde 2027

México presenta su primer auto eléctrico: recorre más de 120 km por carga y buscará desafiar el dominio de China desde 2027

LEER MÁS
Niño chino de 14 años crea un sistema con tubos y botellas de plástico que extrae agua del aire: su invento podría cambiar el futuro de la Gran Muralla Verde

Niño chino de 14 años crea un sistema con tubos y botellas de plástico que extrae agua del aire: su invento podría cambiar el futuro de la Gran Muralla Verde

LEER MÁS
Baterías de litio, explosiones en vuelo y pánico entre pasajeros: un video revela cómo la tripulación evitó una tragedia en un avión de China Eastern Airlines

Baterías de litio, explosiones en vuelo y pánico entre pasajeros: un video revela cómo la tripulación evitó una tragedia en un avión de China Eastern Airlines

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos detectan una fuerte aceleración de la temperatura de la Tierra y no saben qué la provoca

Científicos detectan una fuerte aceleración de la temperatura de la Tierra y no saben qué la provoca

LEER MÁS
Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno volvió a ser fértil y científicos no podían creer el resultado

Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno volvió a ser fértil y científicos no podían creer el resultado

LEER MÁS
Las personas que se van a la cama en este momento de la noche tienen un cerebro más ágil, según la ciencia

Las personas que se van a la cama en este momento de la noche tienen un cerebro más ágil, según la ciencia

LEER MÁS
Excavado a mano desde 1859 por 1.5 millones de egipcios: el canal de Suez fue vendido a los británicos en 1875 para saldar la deuda

Excavado a mano desde 1859 por 1.5 millones de egipcios: el canal de Suez fue vendido a los británicos en 1875 para saldar la deuda

LEER MÁS
Una criatura de las profundidades del mar es capaz de ahuyentar incluso a las orcas

Una criatura de las profundidades del mar es capaz de ahuyentar incluso a las orcas

LEER MÁS
Esta es la razón por la que vemos 'gusanitos' o 'telarañas flotantes' en los ojos: ¿cómo controlarlas, según estudio?

Esta es la razón por la que vemos 'gusanitos' o 'telarañas flotantes' en los ojos: ¿cómo controlarlas, según estudio?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025