Angie Jibaja protagoniza escándalo tras ser retirada de un hotel: exmodelo es acusada de agredir a una mujer

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El regreso de Angie Jibaja al Perú, luego de permanecer varios años en Chile, se vio marcado por una nueva controversia. La exmodelo protagonizó un incidente en un hotel de Lima el pasado 17 de julio, donde fue retirada de las instalaciones tras un conflicto con una trabajadora que requirió la intervención de la Policía Nacional del Perú. Horas después, el programa 'Magaly TV, la firme' difundió un adelanto en el que se observa una presunta agresión contra la empleada del establecimiento.

Durante el altercado, la popular 'Chica de los tatuajes' aseguró que la situación se originó luego de que una trabajadora ingresara a la habitación donde se hospedaba sin su autorización. Además, rechazó las sospechas de que tuviera sustancias ilícitas y sostuvo que todo ocurrió por un problema relacionado con el pago del hospedaje. "Me está humillando y denigrando. Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que rectifique que no tengo nada de malo", afirmó la exmodelo en un video que fue compartido por la influencer 'La Vitteri'.

Angie Jibaja protagoniza incidente con trabajadora de hotel

En las imágenes se observa a una trabajadora del establecimiento solicitando que Angie Jibaja y su acompañante abandonen el lugar mientras anuncia que llamará a la Policía para intervenir en el conflicto. En medio de la discusión, la exmodelo cuestionó el accionar de la empleada y aseguró que había vulnerado su privacidad al ingresar a la habitación donde se encontraba hospedada. "Quiero decir algo, ¿por qué has entrado a nuestro cuarto? ¿Por qué lo haces? Necesito mis cosas", reclamó.

Tras la llegada de efectivos de la Policía Nacional del Perú, el conflicto continuó en los exteriores del hotel. Según las imágenes adelantadas por 'Magaly TV, la firme', Angie Jibaja habría protagonizado una presunta agresión contra la trabajadora, motivo por el cual ambas terminaron en una dependencia policial para esclarecer lo ocurrido.

Angie Jibaja se defiende de acusaciones en su contra

La exmodelo rechazó las versiones en su contra y aseguró que la empleada la acusó injustamente de tener sustancias ilícitas en su habitación. "Me está humillando y denigrando. Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que rectifique que no tengo nada de malo, nada de droga, cigarro; acabamos de llegar de la calle, acabamos de llegar de los bancos", manifestó mientras era grabada.

Asimismo, 'Chica de los tatuajes' sostuvo que el verdadero motivo del conflicto habría sido un desacuerdo relacionado con el pago del servicio del hotel. "Mira cómo me tiene esta, así, qué vergüenza, porque no ha pagado, por favor. Por no pagar nada más", expresó, negando rotundamente cualquier otra acusación en su contra.