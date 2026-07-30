Almendra Gomelsky vive momentos de terror al sufrir violento robo y estalla contra la Policía: "¿Por qué no hacen algo?"

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La inseguridad en Lima volvió a golpear a una figura de la farándula nacional. Almendra Gomelsky denunció en sus redes sociales el violento asalto que sufrió dentro de su vehículo a plena luz del día el lunes 27 de julio, un episodio que la dejó conmocionada y con un fuerte reclamo hacia la Policía Nacional.

La expresentadora de televisión y actriz relató con detalle cómo fue atacada en plena vía pública en el distrito de Surquillo y cuestionó que las autoridades reconozcan el peligro de la zona sin ofrecer medidas de protección. Su testimonio generó indignación entre sus seguidores y abrió nuevamente el debate sobre la falta de seguridad en la capital.

Almendra Gomelsky fue víctima de violento robo

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Almendra Gomelsky recordó el inicio del ataque y la fuerte impresión que le produjo la situación. “Yo salía de hacer unas compras en Angamos con República de Panamá. Esa esquina aparentemente es bastante movida. Yo he ido muchas veces y nunca me había pasado nada... estaba saliendo para mi casa y me golpean la ventana del carro muy fuerte. En el primer golpe se rompe, pero no se logró caer la ventana rápido. Hicieron como 10 golpes, eso fue lo que me impactó más. Nadie está preparado para la violencia”, relató.

La recordada ‘dalina’ de ‘Nubeluz’ explicó que el delincuente intentó ocultar su identidad detrás de un casco y no se percató de si se transportaba en moto. Además, precisó que el sujeto llegó a hurtarle su teléfono móvil. “Fue muy rápido, estaba esperando que cambie el semáforo. Lo único que reaccioné a hacer fue avanzar y retroceder el carro. Él estaba ya metido en la ventana de mi carro de la cintura para arriba. Fue directamente por mi celular”, detalló.

Aunque el ataque fue violento, Gomelsky agradeció no haber sufrido lesiones físicas y destacó la ayuda que recibió en ese momento: “Debo agradecer a esos taxistas que pasaron por ahí, que me decían que siga, que no me detenga porque podían volver”.

La actriz manifestó que, tras el incidente, rompió en llanto en su casa y procedió a bloquear sus tarjetas bancarias y su celular. Posteriormente, se dirigió a la comisaría, donde le dieron una respuesta que le provocó indignación. “Me preguntan dónde fue y me dicen que la zona es movida, pero, si ya saben que es movida, ¿qué hacen? ¿Por qué no hay un patrullero? ¿Por qué no hacen algo? Tengan cuidado si pasan por ahí, eviten ir por esa zona”, indicó.

Finalmente, la conductora reveló que el o los delincuentes intentaron aprovecharse de la situación haciéndose pasar por ella. Afortunadamente, nadie resultó engañado.