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Valeria Flórez, exintegrante de 'América Kids', se quiebra al hablar del radical cambio que vivió tras convertirse en madre: "Vale la pena"

La exibregrante de 'América Kids' confesó cómo la llegada de su hija transformó completamente su vida y su forma de ver a su propia madre.

Valeria Flórez rompe en llanto con sorpresa por el Dia de la Madre. Foto: composición LR/Willax
Valeria Flórez rompe en llanto con sorpresa por el Dia de la Madre. Foto: composición LR/Willax
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Valeria Flórez atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida al celebrar por primera vez el Día de la Madre junto a su pequeña hija de siete meses. La exreina de belleza y actual presentadora de 'Un día en el mall' no pudo contener las lágrimas durante una emotiva sorpresa preparada por la producción del programa, en el que habló abiertamente sobre cómo la maternidad transformó por completo su vida. “Es agotador, es el trabajo más agotador de la vida, pero también el más gratificante y todo vale la pena”, expresó.

La exintegrante de 'América Kids' también confesó que desde el nacimiento de su hija vive una etapa cargada de emociones intensas y felicidad. Según contó, cada momento relacionado con su bebé logra conmoverla profundamente. “Cada vez que hablo de mi hija o veo algo de ella, solo lloro. Pero son lágrimas de felicidad porque estoy viviendo la etapa más hermosa de mi vida”, comentó la exactriz, quien además destacó el apoyo incondicional de su esposo, Andrés, durante esta nueva experiencia familiar.

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Valeria Flórez revela cómo cambió su vida tras convertirse en mamá

Durante la reciente edición del programa, la presentadora abrió su corazón y compartió cómo ha vivido sus primeros meses como madre. La exactriz aseguró que la maternidad le permitió descubrir una nueva versión de sí misma y valorar mucho más a las mujeres que atraviesan esta etapa. “No lo vas a entender hasta que realmente lo eres y tienes a tu hija enfrente”, confesó.

Valeria explicó que, pese al cansancio y los cambios que implica criar a un bebé, se siente feliz de disfrutar esta experiencia acompañada de las personas que más ama. “No podría tener a una mejor persona a mi lado para poder tener a mi familia”, dijo sobre su esposo, Andrés. Asimismo, resaltó que convertirse en madre no la hizo perder su esencia, sino reencontrarse consigo misma. “Estoy disfrutando de mí, siendo igual yo, porque me siento nuevamente yo”, añadió.

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La conductora dedicó emotivo mensaje a su madre por el Día de la Madre

La presentadora reflexionó sobre el rol de las madres y aseguró que ahora comprende muchas de las decisiones y sacrificios que hizo su mamá durante su crianza. “Desde que soy madre entiendo cada cosa que ha hecho mi mamá por nosotras y lo aprecio demasiado”, expresó la conductora.

La exreina de belleza también aprovechó para enviarle un mensaje lleno de gratitud y cariño a su madre. “Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ahora entiendo cada palabra, cada gesto y cada acción”, comentó. Finalmente, destacó que, gracias a la educación y fortaleza que recibió en casa, hoy se siente preparada para criar a su hija con amor y dedicación. “Me ha hecho ser tan fuerte y resiliente para ahora poder criar a mi hija”, concluyó.

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