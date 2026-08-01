Abencia Meza seguirá en prisión por caso Alicia Delgado: Tribunal Constitucional rechaza solicitud de semilibertad

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Abencia Meza seguirá en prisión tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional. La excantante folclórica, condenada por su participación en el asesinato de Alicia Delgado, buscaba un beneficio penitenciario que le permitiera salir antes de cumplir su condena. El Tribunal Constitucional resolvió su pedido y la decisión marca un nuevo capítulo en un caso que aún resuena en la memoria pública.

La expectativa de una posible semilibertad generó debate, pero el fallo fue contundente: ‘La Reina de las Parranditas’ continuará en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. La resolución no solo ratifica la vigencia de la condena, también recuerda que la ley actual impide beneficios para quienes cumplen sentencia por homicidio calificado.

Abencia Meza seguirá en prisión tras fallo del Tribunal Constitucional

De acuerdo con la información disponible, el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada por Yosmel, el hijo de Abencia Meza, al advertir que algunas resoluciones judiciales previas no estuvieron debidamente motivadas. Sin embargo, rechazó el pedido principal de semilibertad. El colegiado precisó que la condena de 30 años quedó firme en enero de 2020, cuando ya estaba vigente la Ley 30963, que modificó el Código de Ejecución Penal y prohibió beneficios como semilibertad y libertad condicional para delitos graves, entre ellos el homicidio calificado.

El TC ordenó que el Poder Judicial emita un nuevo pronunciamiento, pero, bajo los criterios actuales, Meza no puede acceder a la semilibertad. La única vía para reducir su condena es mediante trabajo o estudio dentro del penal, lo que podría descontar tiempo de su sentencia, aunque no implica salir en libertad anticipada. De mantenerse la condena completa, su salida está prevista para 2041.

El asesinato de Alicia Delgado, conocida como ‘La Princesa del Folclore’, ocurrió en junio de 2009. La investigación determinó que Abencia Meza fue autora intelectual del crimen, motivado por celos y conflictos personales. El autor material fue Pedro Mamanchura Antúnez, chofer de Delgado, quien confesó haber estrangulado y apuñalado a la cantante en su departamento de Surco. Mamanchura fue condenado a 25 años de prisión.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Meza instigó el asesinato. En 2012, la Sala Penal de Lima dictó sentencia de 30 años contra la folclórica, decisión que fue confirmada en instancias superiores. Desde entonces, Meza cumple condena en Chorrillos, donde ha intentado acceder a beneficios penitenciarios sin éxito.