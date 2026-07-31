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¿Quién es Adam Daudier, el nuevo galán estadounidense de Vania Bludau, y a qué se dedica?

Vania Bludau genera revuelo tras su aparición con un empresario estadounidense a más de un año de que su última pareja terminara su relación con ella. Esto es lo que se sabe sobre su nuevo galán.

Vania Bludau y su nuevo galán presumen de sus días juntos en sus redes sociales.
Vania Bludau y su nuevo galán presumen de sus días juntos en sus redes sociales. | Foto: Instagram
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La vida sentimental de Vania Bludau volvió a generar revuelo en la farándula nacional. La modelo peruana se dejó ver acompañada de un joven estadounidense que rápidamente despertó curiosidad entre sus seguidores. Su nombre es Adam Daudier y, desde que apareció junto a ella en redes sociales compartiendo momentos amenos en el extranjero, se convirtió en tema de conversación.

El vínculo surge en un momento especial para Bludau, quien perdió a su bebé a finales de 2024 y, pocas semanas después, su entonces pareja decidió terminar su relación con ella. Hoy, las imágenes junto a Daudier reflejan una nueva etapa, aunque poco se sabía de él hasta que medios y usuarios comenzaron a indagar sobre su identidad.

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¿Quién es Adam Daudier, el nuevo galán de Vania Bludau?

Adam Daudier es un biólogo graduado en la Universidad de California que creció en Las Vegas, Nevada, lugar que la influencer radicada en Miami visitó en julio, según compartió en sus plataformas. Además de su formación académica, en redes sociales se identifica como empresario, DJ y profesor de yoga. Su estilo de vida combina la ciencia, la música y el bienestar, lo que le ha permitido construir un perfil diverso y atractivo.

En Instagram, donde reúne más de 3.000 seguidores y se sigue mutuamente con Vania Bludau, comparte fotografías de sus viajes y actividades. Gracias a estas publicaciones se sabe que en abril de 2026 visitó Perú, donde capturó espectaculares imágenes de Machu Picchu y otros parajes destacados del Valle Sagrado de Cusco.

Adam Daudier es Perú. Foto: Instagram

Adam Daudier es Perú. Foto: Instagram

Adam Daudier es Cusco. Foto: Instagram

Adam Daudier es Cusco. Foto: Instagram

Hace unos días, la modelo y expareja de Mario Irivarren decidió mostrar públicamente al joven extranjero en redes sociales, aunque al inicio evitó etiquetarlo y a la fecha no ha anunciado oficialmente una relación sentimental. La identidad de Daudier fue confirmada por Nathaly Julca, exreportera de Magaly Medina, quien difundió un video en TikTok con imágenes de ambos. Desde entonces, Vania se ha dejado ver sonriente y relajada junto a él, quien también ha compartido publicaciones al lado de la peruana. En una de estas, en la que ambos están a punto de darse un beso frente al amanecer, el estadounidense dejó un mensaje cargado de afecto: "Lo mejor que me ha pasado en la vida (y ni siquiera está cerca)".

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