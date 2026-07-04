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Renato Rossini Jr. hace desplante a Samahara Lobatón y aclara que no sería su pareja: “Es una amiga”

Renato Rossini Jr. sepultó todas las esperanzas de sus seguidores al revelar que no tiene un romance con Samahara Lobatón.

Renato Rossini Jr y Samahara Lobatón vienen de participar en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Instagram.
Renato Rossini Jr y Samahara Lobatón vienen de participar en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Instagram.
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Renato Rossini Jr. se hartó de las especulaciones que aseguraban que mantenía una relación sentimental con Samahara Lobatón, luego de que ambos culminaran su participación en 'La granja VIP'. Cabe recordar que, en las últimas semanas, fueron vistos juntos al salir de discotecas y, en una de esas ocasiones, aparentemente, habrían pasado la noche juntos.

Sin embargo, el integrante de 'Esto es guerra' puso fin a esos rumores y aclaró que no mantiene ningún romance con la influencer, pues ambos solo comparten una bonita amistad.

PUEDES VER: Melissa Klug revela que Renato Rossini Jr. ya le presentó a su familia y le hace advertencia sobre Samahara Lobatón: "Estás a tiempo de huir”

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Renato Rossini Jr. descarta mantener un romance con Samahara Lobatón

“Es una amiga que quiero muchísimo. Creo que hemos generado un vínculo bien bonito”, respondió inicialmente Renato Rossini Jr. cuando le preguntaron qué siente por Samahara Lobatón. Luego, el modelo se encargó de sepultar las ilusiones de sus seguidores, quienes esperaban verlos como pareja.

“No hay ningún romance. Obviamente, hubo algún tipo de atracción, pues hay una química bien bonita; pero ahora tenemos un vínculo de amistad”, señaló muy sonriente el exintegrante de 'La casa de los famosos'.

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela qué hizo con Renato Rossini Jr. la noche que pasaron juntos en su departamento: “Puedo hacer lo que quiera”

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Renato Rossini Jr. respondió a Melissa Klug tras hacerle advertencia

Durante una entrevista con Trome, Melissa Klug aumentó los rumores de un posible romance entre su hija y Renato Rossini Jr. al asegurar que ya conoció a la familia del chico reality. Además, lo elogió públicamente, aunque dejó una frase que no pasó desapercibida: “Renato, estás a tiempo de huir”, advirtió.

Frente a esto, el modelo se lo tomó con humor y afirmó que las declaraciones de la empresaria se dieron porque mantiene una buena relación de confianza con la madre de su amiga. “Así nos molestamos con Meli, es una broma”, expresó Rossini.

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