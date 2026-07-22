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Shirley Arica no encontró el amor en 'La granja VIP Perú', pero sí ganó una gran amiga: Samahara Lobatón. Sin embargo, la amistad habría terminado de la peor manera. La 'Chica realidad' se sintió traicionada al ver que la hija de Melissa Klug no le contó que se fue a cenar con Pablo Heredia y su expareja, Ale Fuller. Y eso le trajo un déjà vu, ya que vivió una situación parecida con Gabriela Herrera.

Este miércoles 22 de julio, Samahara Lobatón reapareció en 'Q'bochinche' para dar su versión. Según dijo, ella no sabía que Pablo Heredia iba a llevar a la cena a Alessandra Fuller. Asimismo, hizo un mea culpa por no avisarle ese mismo día de la incómoda situación.

Samahara Lobatón aclara distanciamiento con Shirley Arica

Samahara Lobatón sostuvo que lo que pasó con Shirley Arica no tiene nada que ver con lo ocurrido con Gabriela Herrera, ya que Pablo Heredia es amigo de ambas y no tiene ninguna relación con la ganadora de 'La granja VIP Perú'. "Él está soltero, él puede hacer con su vida lo que él quiera y ambos son mis amigos. Yo no estoy saliendo con el ex de una amiga, estoy saliendo con mis amigos, porque a los dos al mismo tiempo los conocí. Es más, a Pablo lo conocí un par de semanas antes y los dos se volvieron mis amigos al mismo tiempo. Entonces, yo no conocía a Pablo por Shirley", aclaró.

Asimismo, Samahara indicó que como no es malcriada, no se iba a ir del lugar al ver a Ale Fuller. "Si Pablo la llevó, ni modo, teníamos que terminar de cenar. Aparte cuando se terminó de cenar, cada quien se fue a su casa. Yo me fui a mi casa, dejé a Renato en su casa y Pablo se fue con ella. Es decir, no es que la seguimos en una juerga ni hicimos vida de pareja de cuatro porque eso no pasó, cada quien se fue", añadió.

Por otro lado, Lobatón hizo un mea culpa por no avisarle rápidamente a Arica de la situación, con el fin de evitar malos entendidos. Además, manifestó que su cariño por ella no se ha terminado.

"Yo entiendo que Shirley esté molesta, yo la conozco y ella sabe que yo la quiero muchísimo, que le deseo todo lo mejor, que espero poder conversar en algún momento con ella de este tema, porque el cariño está intacto. Entiendo que ella se moleste y que se moleste de cierta forma, pero las cosas se solucionan hablando porque todos somos personas maduras. Mi cariño hacia ella sigue intacto, ella sabe que yo la adoro, que sigue siendo mi amiga, que sigue siendo mi hermana, nada ha cambiado en lo absoluto y espero que en algún momento podamos conversar", recalcó.