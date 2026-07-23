Samahara Lobatón dejará Perú para participar en reality internacional y revela si estará con Youna: "Soy bien 'open mind'"
¿Junto a Youna? Tras varias semanas de encierro en 'La Granja VIP Perú', Samahara Lobatón alista maletas para viajar al extranjero, donde le espera un nuevo programa de convivencia.
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Samahara Lobatón prepara las maletas para dejar el Perú. Tras su comentada participación en ‘La Granja VIP Perú’, el primer reality de convivencia del país, la influencer anunció que será parte de un programa internacional cuya identidad ya despierta expectativa entre sus seguidores.
En medio de la revelación, la hija de Melissa Klug también fue consultada por Youna, padre de su primogénita, y si él podría sumarse al formato para consolidar su reencuentro, al estilo de Flavia Laos y Austin Palao, quienes actualmente se encuentran participando en ‘¡Volverías con tu ex? 2’ en Chile.
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Samahara Lobatón deja Perú para entrar a reality internacional
En un reciente encuentro con la prensa, Samahara compartió con entusiasmo su ingreso a un reality internacional. Aunque evitó revelar el nombre del programa y el país donde se desarrollará, confirmó que se trata de un formato que la obligará a permanecer bajo confinamiento. Su anuncio llamó la atención, pues hace poco culminó su participación en ‘La Granja VIP Perú’ tras varias semanas de encierro. “Ya van a saber cuál es la próxima semana. Sí (reality de convivencia), y en realidad estoy organizando a mi familia en casa, terminando de completar mis contratos. Me voy a ir a encerrar”, explicó.
A raíz de esta revelación, surgió la pregunta sobre si compartiría el mismo programa con Youna, padre de su hija mayor, quien actualmente reside en Estados Unidos. La influencer descartó esa posibilidad, aunque dejó claro que no tendría inconveniente en coincidir con él en pantalla. “Sí, podría estar con mi ex en cualquier reality. Soy ‘open mind’, no tengo problema con ninguno”, afirmó, en referencia también a Bryan Torres, progenitor de sus otros dos hijos.
Finalmente, subrayó que este nuevo proyecto, como todos los que emprende, está motivado por sus pequeños. “Por mis hijos, porque de mí dependen tres hermosos niños”, sentenció la exintegrante de ‘La Granja VIP’, quien hace poco declaró que ella asume los principales gastos de sus tres pequeños.