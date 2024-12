Recordemos que el actor Santiago Suárez enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven estadounidense de 24 años, miembro de los Cuerpos de Paz, quien se encontraba en Perú por motivos de voluntariado. Este caso se dio a conocer el pasado 11 de octubre de este año.

Es fundamental señalar que, hasta el momento, el caso de Santiago Suárez permanece en fase de investigación y aún no se ha emitido un fallo judicial concluyente.

¿Qué dijo Luis Baca sobre Santiago Suárez?

En entrevista con Infobae Perú, Luis Baca fue consultado sobre la polémica salida de Santiago Suárez de TV Perú, luego de que el joven actor fuera acusado de presunto abuso sexual por una joven estadounidense. En medio de esta controversia, el exprotagonista de ‘Ven baila quinceañera’ emitió una fuerte opinión al respecto.

“Creo que es un tema muy delicado como para emitir una opinión ligera. Sin duda alguna, yo espero que las investigaciones sigan su curso. Si hay una responsabilidad que asumir, será necesario hacerse cargo. Y si en todo caso no es así, también será importante que se le dé cabida para dar alguna explicación”, mencionó al inicio.

Sin embargo, Luis Baca fue muy claro al asegurar que rechazaba por completo los actos de abuso sexual, por lo que mencionó que, si Santiago Suárez es declarado culpable, deberá hacerse cargo por completo.

“Sin duda alguna, condeno el abuso en todas sus instancias, pero creo que hay una investigación en curso. Con Santiago, yo compartí brevemente en la conducción, pero él era conductor de otro programa”, añadió el cantante.

¿Considera que Santiago Suárez es culpable?

En esa misma línea, Luis Baca dejó entrever que no tiene idea de qué pasará con Santiago Suárez, después de que el actor fuera denunciado por presunto abuso sexual.

“No sé cuál es su situación actual con el canal. No me lo he cruzado, no lo he visto, pero como te digo, mi único deseo es que haya claridad en el asunto, que las investigaciones sigan su curso y que las responsabilidades que sean necesarias asumir sean asumidas. Y bueno, veremos qué pasa”, concluyó al respecto.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).