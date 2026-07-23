Keiko Fujimori también pidió a los fans de BTS que le recomendaran canciones. | Foto: composición LR/TikTok/EFE

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¡Al mismo estilo de México! Keiko Fujimori sorprendió a los fanáticos de BTS al prometer, durante una transmisión en vivo, que invitará a la aclamada agrupación coreana a visitar Palacio de Gobierno en su primera llegada a Lima, prevista para octubre de 2026.

Las superestrellas del k-pop ya dejaron huella con un histórico ‘balconazo’ desde Palacio Nacional, en el Zócalo de CDMX, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquella imagen, que dio la vuelta al mundo, encendió la ilusión del fandom ARMY en Perú, que sueña con verlos en la Casa de Pizarro y brindarles una recepción igual de multitudinaria.

Keiko Fujimori promete invitar a BTS a Palacio de Gobierno

Todo ocurrió durante una reciente transmisión en vivo de Keiko Fujimori, a solo días después de que asuma la presidencia del Perú. En medio de la interacción con sus seguidores, surgió el tema de la próxima llegada de BTS a Lima y la expectativa de que el grupo pueda visitar Palacio de Gobierno, tal como sucedió en México.

Lejos de esquivar la conversación, la próxima presidenta del país manifestó su disposición a recibirlos. “Vamos a estar atentos a su llegada, sí. Me han hecho prometer que cuando ellos lleguen, los tengo que recibir en Palacio, como hicieron en México. Yo me acuerdo de mi promesa. No se preocupen, chicas”, manifestó.

También destacó las iniciativas de reforestación que ARMY viene impulsando en los alrededores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para embellecer Lima. “Sé también que están plantando árboles a la salida del aeropuerto. Me han dicho que eso es una iniciativa de las fans de BTS para que, cuando ellos salgan, puedan ver más bonita nuestra ciudad”, agregó.

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En ese sentido, reiteró su compromiso de extender la invitación a RM, Jin, V, Jungkook, Suga, Jimin y J-Hope, subrayando que la intención es ofrecer a los admiradores un espacio de cercanía con sus idols. “Primero que nos confirmen las fechas. Por supuesto que los vamos a invitar a esos chicos, sobre todo para que las fans puedan tener un momento para estar más cerca de ellos. Esa es la idea”, explicó.

Aunque reconoció no estar familiarizada con la música de las estrellas del k-pop, mostró entusiasmo por comenzar a seguirlos y pidió sugerencias de canciones antes de cerrar el tema. “Yo no me sé sus canciones, todavía. Voy a empezar a escucharlos, a ver qué canciones me recomiendan. Voy a seguir sus recomendaciones. Dos canciones me voy a aprender”, sentenció.