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Autoridades capturan al principal sospechoso de la muerte de Rayza Martínez en La Molina: habría pasado la noche junto a la modelo

La modelo Rayza Martínez, conocida como 'La chocolatita', fue hallada sin vida en una habitación, con la boca cubierta con cinta adhesiva. Autoridades intervinieron a Óscar Raúl Arias, quien había estado consumiendo licor con ella horas antes.  

Óscar Raúl Arias Muñoz es el nombre del principal sospechoso de la muerte de Rayza Martínez. Foto: Composición LR/ATV.
Óscar Raúl Arias Muñoz es el nombre del principal sospechoso de la muerte de Rayza Martínez. Foto: Composición LR/ATV.
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La muerte de Rayza Joselyn Martínez CCopa, de 34 años, conocida como 'La chocolatita', ha consternado a muchos. La modelo, conocida en el mundo del espectáculo tras ser vinculada sentimentalmente con el futbolista Pedro Aquino y el actor Julián Zucchi, fue hallada sin vida en una habitación de una vivienda ubicada en La Planicie, en el distrito de La Molina.

Las autoridades llegaron al inmueble luego de que la propietaria denunciara en una comisaría que una mujer se encontraba inconsciente en uno de los cuartos de su casa. Al ingresar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la influencer en la habitación de Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, hijo de la dueña de la vivienda e identificado como el principal sospechoso del presunto homicidio. Minutos después, el hombre fue capturado por la policía.

PUEDES VER: Rayza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, fue hallada sin vida en una vivienda de La Planicie, La Molina

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Cae principal sospechoso de la muerte de 'La chocolatita' Rayza Martínez

Según el parte policial, Óscar Raúl Arias Muñoz, que se desempeña como administrador logístico, llevó a Rayza Martínez a su habitación en La Planicie, la noche del miércoles 22 de julio. Ambos permanecieron allí consumiendo bebidas alcohólicas hasta la mañana del día siguiente, cuando ocurrió el presunto crimen.  

Lo más llamativo es que el principal sospechoso se encontraba preparando su desayuno mientras el cuerpo sin vida de la modelo permanecía dentro de su cuarto. La víctima fue hallada sin ropa y con la boca cubierta con cinta adhesiva. Durante la intervención, también encontraron numerosas latas de cerveza y hasta sustancias ilícitas.

Un video difundido tras la intervención muestra el momento en que los policías informan a Óscar Arias los motivos de su detención. Hasta ahora, las causas de la muerte de Rayza Martínez no han sido determinadas y las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

PUEDES VER: ¿Quién era Raiza Martínez, modelo conocida 'La Chocolatita' que fue hallada sin vida en La Molina?: su trayectoria en la farándula

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Hermano de ‘La chocolatita’ denunció desaparición de la modelo

El jueves 23 de julio, Ronaldo Martínez, de 25 años y hermano menor de ‘La chocolatita’, acudió a la comisaría de Surquillo para denunciar la desaparición de la modelo. Según su testimonio, Rayza Martínez salió de su domicilio la noche del miércoles 22 de julio a las 11 de la noche, y esa fue la última vez que tuvo contacto con ella.

Al intentar comunicarse con su hermana, señaló que ambos teléfonos celulares de la influencer permanecían apagados. Además, indicó que Rayza contaba con un diagnóstico de depresión crónica y trastorno de personalidad emocional inestable.

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