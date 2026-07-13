¿Olvidó a Shirley Arica? Pablo Heredia es captado ingresando a un hotel con una misteriosa mujer

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Las cámaras de 'Amor y Fuego' volvieron a poner a Pablo Heredia en el centro de la atención. Esta vez, el actor argentino fue visto disfrutando de una animada salida nocturna en compañía de una mujer, con quien compartió gran parte de la velada.

Las imágenes muestran al exparticipante de 'La Granja VIP' divirtiéndose dentro de una discoteca, donde ambos bailaron muy de cerca e intercambiaron varios momentos de complicidad. Incluso, el actor se animó a tomarle algunas fotografías cuando ella se lo pidió, un gesto que no pasó desapercibido. Todo ocurrió luego de que Shirley Arica anunciara días atrás el fin del romance.

Pablo Heredia y mujer terminan en hospedaje

La salida entre Pablo Heredia y la joven continuó mucho después de abandonar la discoteca. Tras permanecer unos minutos conversando en los exteriores del local, ambos se dirigieron a un restaurante de Miraflores, donde compartieron una larga charla en un ambiente mucho más tranquilo.

Sin embargo, la velada no terminó allí. Más tarde, las cámaras de 'Amor y Fuego' registraron al actor argentino abordando un taxi junto a su acompañante con rumbo a un hotel. Antes de ingresar al establecimiento, Heredia incluso intercambió algunas palabras con el reportero del programa quien, sin ser identificado por el actor, terminó indicándole cómo llegar al lugar.

Shirley Arica reveló que a su hija no le cae Pablo Heredia

Mientras Pablo Heredia era captado disfrutando de una salida con otra mujer, Shirley Arica ya había dejado en claro que su historia con el actor era cosa del pasado. La modelo reveló días atrás que uno de los factores que influyó en el distanciamiento fue la opinión de su hija, quien nunca terminó de simpatizar con el argentino.

En una entrevista con Magaly Medina, la exchica reality contó que la adolescente le hizo saber su incomodidad luego de escuchar algunas declaraciones de Heredia. "Para empezar, a mi hija no le cae Pablo. Ha visto ciertos comentarios que él ha tenido y como que no le ha gustado", relató.

Shirley explicó que su hija incluso le expresó por qué no confiaba en el actor. "Él se ha expresado mal de ti, te quiere dejar como la mala de la película y él quedar como la víctima", recordó la modelo. Sus palabras, según confesó, la llevaron a replantear la relación y terminaron influyendo en la decisión de ponerle punto final al romance.