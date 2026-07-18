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¿Segunda oportunidad? Pablo Heredia y Ale Fuller son vistos juntos en el cine tras volver a seguirse en redes

Los actores fueron captados compartiendo una salida en un cine de Miraflores tras la reciente ruptura de Pablo Heredia con Shirley Arica.

Pablo Heredia y Ale Fuller reaparecen juntos en el cine. Foto: composición LR/riclatorrez/TikTok
Pablo Heredia y Ale Fuller reaparecen juntos en el cine. Foto: composición LR/riclatorrez/TikTok
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El actor argentino Pablo Heredia y la actriz Alessandra Fuller fueron captados compartiendo una salida a un conocido cine de Miraflores. Las imágenes, difundidas en redes sociales, aparecen luego de que el intérprete confirmara el fin de su relación con Shirley Arica y aclarara las especulaciones surgidas tras ser visto ingresando a un hotel con otra mujer.

Los protagonistas de 'Ven, baila, quinceañera' también retomaron el contacto en Instagram al volver a seguirse, lo que avivó las versiones sobre un posible acercamiento tras su polémica ruptura en 2018 que los distanció por años.

Pablo Heredia y Ale Fuller

Pablo Heredia y Ale Fuller juntos. Foto: TikTok

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Pablo Heredia y Ale Fuller reaparecen en una salida al cine

El creador de contenido Ric La Torredifundió imágenes en las que se observa a Pablo Heredia y Ale Fuller juntos en un cine del distrito de Miraflores. De acuerdo con lo informado por el tiktoker, ambos habrían asistido a una función de la película 'La odisea', generando sorpresa entre sus seguidores por tratarse de una aparición pública que nadie esperaba.

El creador de contenido comparó el material difundido con publicaciones recientes del propio actor argentino. Según explicó, Pablo Heredia había compartido un video grabado en el baño del cine y tanto la infraestructura del lugar como la ropa que vestía coincidían con las imágenes filtradas en redes sociales. A ello se suma que ambos actores volvieron a seguirse en Instagram, lo cual no pasó desapercibido para los usuarios.

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¿Por qué se distanció Pablo Heredia de Ale Fuller?

La reaparición de los actores generó sorpresa debido al distanciamiento que ambos mantuvieron durante varios años. Su relación se deterioró tras las polémicas declaraciones del actor sobre su convivencia y su pasado sentimental con la actriz, episodio que también involucró a Flavia Laos y Mayra Goñi. Desde entonces, el vínculo entre ambos parecía completamente roto hasta este reciente encuentro.

Este nuevo episodio ocurre, además, pocos días después de que Pablo Heredia fuera captado ingresando a un hotel con una mujer, imágenes que originaron diversas especulaciones. Ante ello, el actor decidió pronunciarse mediante su canal de difusión en Instagram para aclarar la situación. "La persona con la que fui visto es una amiga de hace más de diez años. Actualmente vivo en ese hotel y, justamente por eso, nunca intenté esconderme. Fue un encuentro entre amigos, sin más", explicó.

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