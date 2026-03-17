Con 19 años, Francisca Aronsson se unió al equipo de la película 'Boyz Trip', que se graba actualmente en Sudáfrica. | Foto: composición LR/COSAS/Instagram

Con 19 años, Francisca Aronsson se unió al equipo de la película 'Boyz Trip', que se graba actualmente en Sudáfrica. | Foto: composición LR/COSAS/Instagram

La actriz peruano-sueca Francisca Aronsson ha dado un nuevo paso en su carrera internacional. A sus 19 años, se encuentra en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, formando parte del elenco de 'Boyz Trip', una película estadounidense que promete consolidar su presencia fuera de Latinoamérica. La noticia ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes celebran el crecimiento de la joven intérprete.

El proyecto, dirigido por el cineasta Kyle Scott, reúne a figuras internacionales como Algee Smith y Bohang Moeko, y narra la historia de un grupo de jóvenes cuyo viaje se convierte en un caos que pondrá a prueba la fuerza de su amistad.

Francisca Aronsson se luce como actriz en Sudáfrica

'Boyz Trip' marca la primera experiencia de Francisca en el continente africano. La popular 'Pecas' compartió en sus redes sociales la emoción de este desafío y reveló momentos de lo que viene siendo su visita a la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde actualmente se encuentra realizando el proyecto americano.

“Es mi primera vez en el continente de África y estoy súper emocionada. Ya ingresé al hotel donde me estoy quedando. Estoy grabando una película aquí, en Sudáfrica, una película americana. Me da mucha emoción contarles más sobre este proyecto, pero lo haré cuando se pueda. Mientras tanto, muy feliz y agradecida con la vida, con todo. Es una experiencia completamente nueva”, manifestó la actriz, dichosa de poder vivir esta experiencia artística internacional.

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La trayectoria de Francisca Aronsson

Francisca Aronsson no es ajena a los grandes títulos internacionales. En entrevistas pasadas, reveló que estuvo muy cerca de interpretar a América Chávez en la película de Marvel 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'. Aunque declaró que llegó a las etapas finales del casting, finalmente fue descartada por su tez clara, pero quedó en consideración de la producción para futuros proyectos.

Su trayectoria incluye papeles en la serie original de Amazon Prime Video 'El Internado: Las Cumbres' en España y en las comedias peruanas 'Hotel Paraíso' y 'Pituca sin Lucas'. Además, conquistó al público local en el papel de Daniela, la hija de Koky Reyes, en las temporadas 7 y 8 de 'Al fondo hay sitio'. Con apenas 19 años, sigue acumulando experiencias que la consolidan como una figura con proyección internacional.