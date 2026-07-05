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Francisca Aronsson volvió a referirse a la experiencia que vivió durante un proceso de selección para un proyecto de Marvel, luego de que una reciente entrevista generara confusión entre algunos usuarios sobre el verdadero alcance de su participación. La actriz peruana aclaró que nunca fue contratada por el estudio, sino que fue convocada para un casting internacional en el que participaron cientos e incluso miles de aspirantes.

La conversación se produjo durante su participación en el pódcast 'Aquí entre nos', donde explicó que el proceso comenzó entre 2020 y 2021, cuando su agencia en España recibió la convocatoria para una audición. Aunque logró avanzar en varias etapas de evaluación, finalmente no obtuvo el papel. Sin embargo, aseguró que siempre valoró la oportunidad como un importante aprendizaje dentro de la industria audiovisual.

Francisca Aronsson vuelve a recordar su audición para Marvel

"Creo que mucha gente piensa que cuando digo que me llamaron es que me llamaron directamente para trabajar ahí. No, a mí me llamaron para un casting que se hace entre cientos a miles de personas", comentó la intérprete, aclarando el origen de la confusión que se viralizó en redes sociales.

Según relató, la convocatoria llegó a través de su agencia de representación en España cuando tenía aproximadamente 13 años. A partir de ese momento atravesó distintas fases del proceso de selección, logrando superar tres filtros antes de que la producción continuara con la elección definitiva del elenco.

Francisca Aronsson también explicó que este tipo de procesos suelen desarrollarse durante varios meses y que las productoras evalúan numerosos aspectos antes de tomar una decisión final. Incluso reveló que el equipo mostró interés en su perfil y le solicitó reservar disponibilidad durante un periodo prolongado, aunque finalmente el personaje fue asignado a otra persona.

"Hago varias pruebas, a ellos les gusta mucho, me piden reservar varios meses, al final no sale, pero yo ya tenía mucha gratitud porque participar en eso para mí fue un gran logro, le dije a mi mamá: a pesar de que no haya salido, qué felicidad ser parte de este proceso", expresó.

Trolean en redes a Francisca Aronsson por su casting para Marvel

Las declaraciones de Francisca Aronsson no tardaron en generar una nueva ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios valoraron que explicara nuevamente cómo funcionan los castings internacionales y el nivel de competencia que existe para llegar a una producción como Marvel, otros optaron por reaccionar con humor.

Entre las publicaciones que se viralizaron aparecieron mensajes en tono de burla sobre la posibilidad de que interpretara a un personaje dentro del universo de superhéroes. Frases como "En lugar de ser la hija de Loki, fue la hija de Koki", "Al final le dijeron que era una broma de Damián y el Toyo", "Quería ser la hija de Thanos" y "Los de Marvel: ella juraaaa" fueron algunas de las más compartidas por los usuarios.