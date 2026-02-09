Programa debut de Ric La Torre y ‘Samu’ recibe insólita donación en dólares durante streaming de María Pía Copello: “$/1.99, todo suma”
Durante su programa en vivo en el canal de YouTube de María Pía Copello, la dupla de Samuel Suárez y Ric La Torre fue sorprendida con una donación a través de un superchat, lo que emocionó a los conductores pese a ser un monto mínimo.
- ¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en 'juerga'
- Milena Warthon cumple su sueño de participar en la fiesta de la Virgen de la Candelaria: "He pedido a la Virgencita por mi familia"
Ric La Torre y Samuel Suárez debutaron como conductores del programa ‘Qué bochinche’, que se emite a través del canal de streaming ‘QTV+ de María Pía Copello’ en YouTube. La carismática dupla comentó los principales temas de la farándula peruana y adelantó lo que marcará la agenda de la semana, logrando convocar en promedio a cerca de 3 mil usuarios en vivo.
Sin embargo, el momento más festejado del espacio llegó cuando usuaria realizó una donación mediante superchat por $/1.99, lo que desató la euforia de los presentadores pese a tratarse de un monto mínimo, ya que fue el primero que recibieron. “$/1.99, todo suma, muchas gracias”, expresaron entusiasmados.
TE RECOMENDAMOS
¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Streaming de María Pía Copello registra un pico inusual de audiencia durante sus primeros minutos al aire
¿Cuánto dinero recaudó en donaciones el primer programa de Ric La Torre y Samuel Suárez?
El programa de Samuel Suárez y Ric La Torre recibió varios superchats durante la hora que duró su streaming en YouTube. Cuando un cibernauta dona dinero a través de un superchat, cuyo monto puede ir desde $/1 hasta $/500, su mensaje se destaca en el chat oficial del programa y es visto por los conductores, quienes leen el saludo o comentario en vivo
Según un seguimiento realizado, el espacio ‘Qué Bochinche’ recaudó en total S/ 110 soles, $/39 y 2.49 euros únicamente en donaciones vía superchat. Incluso, los presentadores bromearon sobre el tema. “De los superchats sale nuestro sueldo. Quiero pagar la luz y comprarme una mesita”, expresaron entre risas Samu y Ric.
PUEDES VER: María Pía Copello se va de su programa de streaming por unos días a poco de su estreno y lanza mensaje: 'No me llamen'
¿Qué revelaciones hizo el primer programa de Ric La Torre y Samuel Suárez?
El primer programa de ‘Qué bochinche’ se dejaron entrever los nombres de quienes podrían ser los protagonistas del primer ampay que presentará este lunes 9 de febrero Magaly Medina. Los conductores descartaron a Yaco Esquenazi y Christian Domínguez, y señalaron que podría tratarse del actor André Silva, aunque aclararon que no contaban con información confirmada.
Además, presentaron la fotografía del presunto novio de la salsera Paula Arias y difundieron imágenes del streamer Neutro junto a Mayra Goñi en una discoteca, pese a que habían anunciado el fin de su romance.