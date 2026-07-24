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Universitario vs Cusco FC EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sigue aquí el Universitario contra Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Revisa el historial, las alineaciones, los pronósticos y el minuto a minuto del partido de la 'U' hoy por la Liga 1 del fútbol peruano.

Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Foto: Universitario
Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Foto: Universitario

MOMENTOS DESTACADOS

10:46
¿Qué canal transmitirá el Universitario vs Cusco FC?

El partido Universitario vs Cusco FC será televisado por L1 Max en todo el Perú.

10:44
¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?

El partido Universitario vs Cusco FC iniciará a las 8.00 p. m. este viernes 24 de julio.

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Universitario vs Cusco FC EN VIVO | El partido de la U frente a los imperiales, correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, se jugará en el Monumental de Ate. La transmisión empezará a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) por la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Universitario vs Cusco FC EN VIVO

13:59
24/7/2026

¿Cómo llega Universitario?

Los dirigidos por Héctor Cúper se impusieron 2-1 frente a ADT en Tarma por la primera fecha del Clausura.

13:02
24/7/2026

Las bajas en Universitario

Bryan Reyna, Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra son los jugadores con los que no contará Héctor Cúper para el partido contra Cusco FC.

12:28
24/7/2026

¿Llegará un refuerzo más en Universitario?

Aunque se rumoreó la llegada de un lateral izquierdo extranjero, Héctor Cúper está conforme y muy satisfecho con el nivel que viene mostrando César Inga. Por eso, tras el partido ante Cusco FC, definirá la posición del útlimo refuerzo del cuadro crema; según informó el periodista Gustavo Peralta.

Héctor Cúper decidirá el último refuerzo extranjero que llegará a Universitario

12:09
24/7/2026

Convocados de Universitario

Estos son los jugadores con los que contará Héctor Cúper para el duelo contra Cusco FC.

Convocados de Universitario

11:57
24/7/2026

Pronóstico de Universitario vs Cusco FC

Las principales casas de apuestas le dan un favoritismo a Universitario sobre los imperiales.

  • Betsson: gana Universitario (1,44), empate (4,15), gana Cusco FC (7,10)
  • Betano: gana Universitario (1,42), empate (4,40), gana Cusco FC (7,60)
  • Bet365: gana Universitario (1,38), empate (4,33), gana Cusco FC (9,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,43), empate (4,40), gana Cusco FC (6,79)
  • Caliente: gana Universitario (1,37), empate (4,35), gana Cusco FC (8,90)
  • Doradobet: gana Universitario (1,50), empate (4,33), gana Cusco FC (6,50).
11:25
24/7/2026

¿Quién será el árbitro del Universitario vs Cusco FC?

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Edwin Ordónez como árbitro principal del partido Universitario vs Cusco FC. En el VAR estará Pablo López.

11:19
24/7/2026

Miguel Silveira declaró previo al partido de hoy

Al igual que Javier Rabanal, el volante brasileño Miguel Silveira dejó un mensaje para la hinchada de Universitario.

11:16
24/7/2026

Declaraciones de Javier Rabanal

Javier Rabanal, técnico de Cusco FC y ex Universitario de Deportes, declaró para la prensa en la previa del partido que se disputará hoy en el Estadio Monumental de Ate.

10:59
24/7/2026

Posible 11 de Universitario

Héctor Cúper apostaría por Juan Manuel Requena como titular para enfrentar a Cusco FC esta noche.

Universitario: Romero, Polo, Fara, Di Benedetto, Inga, Requena, Fertoli, Azulgaray, Concha, Valera y Rivera.

Juan Manuel Requena podría ser titular esta noche en el partido Universitario vs Cusco FC

10:46
24/7/2026

¿Qué canal transmitirá el Universitario vs Cusco FC?

El partido Universitario vs Cusco FC será televisado por L1 Max en todo el Perú.

10:44
24/7/2026

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?

El partido Universitario vs Cusco FC iniciará a las 8.00 p. m. este viernes 24 de julio.

10:40
24/7/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Este compromiso tendrá como principal atractivo la presencia del técnico Javier Rabanal. Como es conocido, el español estuvo al mando del plantel crema durante la primera parte del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Nuevo canal confirmado para ver los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

lr.pe

Universitario vs Cusco FC: horario del partido de hoy

Universitario y Cusco FC se enfrentarán por la fecha 2 del Torneo Clausura desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
  • España: 3.30 a. m. (sábado 25)

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC?

La transmisión del partido Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026 estará a cargo de L1 Max en todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra y Wow, entre otros.

¿Cómo ver Universitario vs Cusco FC por internet?

Vía streaming, podrás seguir este partido por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

PUEDES VER: Pedro Gallese tiene todo acordado para volver a Alianza Lima y será refuerzo para el Torneo Clausura 2026

lr.pe

Pronóstico de Universitario vs Cusco FC

Las principales casas de apuestas le dan un favoritismo a Universitario sobre los imperiales.

  • Betsson: gana Universitario (1,44), empate (4,15), gana Cusco FC (7,10)
  • Betano: gana Universitario (1,42), empate (4,40), gana Cusco FC (7,60)
  • Bet365: gana Universitario (1,38), empate (4,33), gana Cusco FC (9,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,43), empate (4,40), gana Cusco FC (6,79)
  • Caliente: gana Universitario (1,37), empate (4,35), gana Cusco FC (8,90)
  • Doradobet: gana Universitario (1,50), empate (4,33), gana Cusco FC (6,50).
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