El partido Universitario vs Cusco FC iniciará a las 8.00 p. m. este viernes 24 de julio.

El partido Universitario vs Cusco FC será televisado por L1 Max en todo el Perú.

Universitario vs Cusco FC EN VIVO | El partido de la U frente a los imperiales, correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, se jugará en el Monumental de Ate. La transmisión empezará a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) por la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Universitario vs Cusco FC EN VIVO 13:59 ¿Cómo llega Universitario? Los dirigidos por Héctor Cúper se impusieron 2-1 frente a ADT en Tarma por la primera fecha del Clausura. 13:02 Las bajas en Universitario Bryan Reyna, Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra son los jugadores con los que no contará Héctor Cúper para el partido contra Cusco FC. 12:28 ¿Llegará un refuerzo más en Universitario? Aunque se rumoreó la llegada de un lateral izquierdo extranjero, Héctor Cúper está conforme y muy satisfecho con el nivel que viene mostrando César Inga. Por eso, tras el partido ante Cusco FC, definirá la posición del útlimo refuerzo del cuadro crema; según informó el periodista Gustavo Peralta. 12:09 Convocados de Universitario Estos son los jugadores con los que contará Héctor Cúper para el duelo contra Cusco FC. 11:57 Pronóstico de Universitario vs Cusco FC Las principales casas de apuestas le dan un favoritismo a Universitario sobre los imperiales. Betsson: gana Universitario (1,44), empate (4,15), gana Cusco FC (7,10)

Betano: gana Universitario (1,42), empate (4,40), gana Cusco FC (7,60)

Bet365: gana Universitario (1,38), empate (4,33), gana Cusco FC (9,00)

1XBet: gana Universitario (1,43), empate (4,40), gana Cusco FC (6,79)

Caliente: gana Universitario (1,37), empate (4,35), gana Cusco FC (8,90)

Doradobet: gana Universitario (1,50), empate (4,33), gana Cusco FC (6,50). 11:25 ¿Quién será el árbitro del Universitario vs Cusco FC? La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Edwin Ordónez como árbitro principal del partido Universitario vs Cusco FC. En el VAR estará Pablo López. 11:19 Miguel Silveira declaró previo al partido de hoy Al igual que Javier Rabanal, el volante brasileño Miguel Silveira dejó un mensaje para la hinchada de Universitario. “HAY COSAS QUE NO CONTROLAMOS. NO CELEBRARÍA POR TODO EL CARIÑO QUE LE TENGO A LA ‘U’”



Miguel Silveira, jugador de Cusco FC



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Javier Rabanal, DT de Cusco FC



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🎙️ @PaolovelaR pic.twitter.com/zxC2Qtt69K — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) July 23, 2026 10:59 Posible 11 de Universitario Héctor Cúper apostaría por Juan Manuel Requena como titular para enfrentar a Cusco FC esta noche. Universitario: Romero, Polo, Fara, Di Benedetto, Inga, Requena, Fertoli, Azulgaray, Concha, Valera y Rivera. 10:46 ¿Qué canal transmitirá el Universitario vs Cusco FC? El partido Universitario vs Cusco FC será televisado por L1 Max en todo el Perú. 10:44 ¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC? El partido Universitario vs Cusco FC iniciará a las 8.00 p. m. este viernes 24 de julio. 10:40 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Este compromiso tendrá como principal atractivo la presencia del técnico Javier Rabanal. Como es conocido, el español estuvo al mando del plantel crema durante la primera parte del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Universitario vs Cusco FC: horario del partido de hoy

Universitario y Cusco FC se enfrentarán por la fecha 2 del Torneo Clausura desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (sábado 25)

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC?

La transmisión del partido Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026 estará a cargo de L1 Max en todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra y Wow, entre otros.

¿Cómo ver Universitario vs Cusco FC por internet?

Vía streaming, podrás seguir este partido por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

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Pronóstico de Universitario vs Cusco FC

Las principales casas de apuestas le dan un favoritismo a Universitario sobre los imperiales.