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Ahora que la llaman 'Pía sin filtros', la conductora de televisión María Pía Copello se animó a contar cuál es la relación actual que mantiene con Timoteo, el personaje detrás de Ricardo Bonilla, y por qué se enemistaron por muchos años. En su podcast, lo primero que descartó es que ella no tiene nada que perdonar a su compañero y viceversa.

Según Copello, nunca quiso matar la ilusión de muchas personas que veían 'María Pía y Timoteo', sin embargo, se cansó de callar debido a las constantes indirectas de Bonilla. "Yo siempre he tratado de mantener esa magia bonita con Timoteo porque fueron casi 7 años de chamba en donde estuvieron de repente dos generaciones con nosotros. Y no me parecía bien ir contando por ahí que habían cosas que pasaban, pero siempre había una provocación del otro lado. Hay un momento donde también meten el dedo en la llaga y también contesto, me pico como todo el mundo", indicó.

María Pía Copello revela la razón de su enemistad con Timoteo

El último martes 21 de julio, María Pía Copello contó que no mantiene ningún tipo de comunicación con Ricardo Bonilla y reveló que la enemistad surgió por un tema económico, específicamente cuando él se involucró en los negocios, no solo como artista, sino también como empresario. Es decir, recibía doble pago, pero no le remuneraba bien a ella.

"Es verdad que no quedamos tan bien, nuestro tema principal fue económico. Cuando se fue Karina (Rivera), él negoció con el canal tener los circos y las giras. Entonces, él se vuelve juez y parte. Él era el muñeco y también el empresario y ahí empezaron los problemas. Claro, pagas derecho de piso un cierto tiempo, pero tampoco vas a llenar un coliseo y ganar US$100. Entonces yo decía, 'Oye, aguanta, acá algo no me cuadra porque las cinco entradas que están acá delante ya pagaron mi bolo'", manifestó en 'Sin más que decir'.

Para María Pía, no fue justo lo que le pagaba Ricardo Bonilla en los circos y en las giras. Sin embargo, se queda con lo mejor, ya que aprendió mucho. "Pero yo siempre he tratado de guardar esa magia porque en verdad sí le he tenido cariño. Yo aprendí un montón. Eso me dio mucha experiencia como conductora, me hizo viajar por todo el Perú. He pasado los momentos más lindos y créeme que cuando yo lo veo a Ricardo dentro del traje, yo tengo los sentimientos más lindos. Ya cuando sale el traje y es otra cosa", agregó entre risas.