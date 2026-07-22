Festival de Cine de Lima: 10 películas premiadas que llegan a la cartelera

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La nominada al Óscar por 'Anatomía de una caída', Sandra Hüller volvió a convencer a la crítica internacional con 'Fatherland', de Paweł Pawlikowski, ganadora del premio a mejor dirección en la última edición de Cannes 2026. Esta película, junto a otras premiadas, forma parte de la sección Aclamadas de la edición treinta del Festival de Cine de Lima.

"Aclamadas invita a descubrir historias que emocionan, desafían y permanecen en la memoria, reafirmando que el cine sigue siendo un lugar para compartir miradas, abrir conversaciones y, como propone el espíritu del Festival, volver a vernos", sostiene la organización del festival en un comunicado.

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En 'Fatherland', Hüller y Hanns Zischler comparten un guion sobre el escritor alemán ganador del Premio Nobel, Thomas Mann. Se trata de un drama literario situado después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, en el que la actriz alemana interpreta a la hija del autor de 'Muerte en Venecia'. Su interpretación de Erika Mann —escritora, actriz y corresponsal de guerra— ha sido tan elogiada como su protagónico en 'Rose', que la llevó a ganar el Oso de Plata en Berlín.

"El guion es muy claro respecto a lo que quiere transmitir. Captura con mucha precisión ese extraño vacío en el que se encuentra toda una sociedad: la necesidad de reconstruir algo, pero sin saber exactamente cómo hacerlo", declaró la actriz a Beat.

La película se centra en la preocupación de Erika Mann por acompañar a su padre y ayudarlo a terminar sus textos. "Fue una decisión que ella tomó al hacerse mayor: estar más cerca de él y acompañarlo. Me dijeron que era su hija favorita, y durante la preparación descubrí que eso también implica una enorme responsabilidad".

Minotauro, de Andrey Zvyagintsev, es otra película premiada que llega a la cartelera en el marco del festival. Ambientada en Rusia en tiempos de guerra, el protagonista es un oligarca. Como él, otros empresarios son citados en la oficina de un alcalde que tiene una fotografía de Vladímir Putin y exponen que el país tendrá que enviar hombres para la guerra.

La vida de Gleb, interpretado por Dmitriy Mazurov, no corre riesgo. La autoridad les propone convocar a 14 de sus empleados y ponerlos en una lista de prescindibles. La historia continúa en situaciones más escalofriantes desde el matrimonio y la política.

Esta película significó el regreso a Cannes del cineasta después de recuperarse de las secuelas de Covid. Tras contraer el virus en 2021, Zvyagintsev tuvo una reacción adversa a la vacuna Sputnik y fue inducido a coma. Cuando ganó el Gran Premio del Jurado, el cineasta se dirigió al presidente de Rusia. "Millones de personas a ambos lados del frente sueñan con una sola cosa: que cesen las masacres", dijo Andrey Zviaguintsev en Cannes 2026. "La única persona que puede detener esta masacre es el presidente. Ponga fin a esta matanza; el mundo entero lo espera".

Estas dos películas, al igual que 'Cobarde', 'Hope: el primer impacto' y 'The Man I Love' están dirigidas para público mayor de 18 años, según se lee en la programación del festival. En la misma sección Aclamadas estarán 'Fjord', 'Paper Tiger', 'Parallel Tales', 'La Vie d’une Femme' y 'Odisea'.❖