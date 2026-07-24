Después de Cannes 2026 llega a la cartelera del Festival de Cine de Lima. | Difusión.

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Una historia que entrelaza la política y cultura popular de Argentina inaugurará la edición 30 del Festival de Cine de Lima. Se trata de El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco y que narra el encuentro entre la selección albiceleste e Inglaterra en el Mundial de México 1986.

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"Su elección como filme de apertura resume el espíritu de esta edición: historias capaces de dialogar con el presente, provocar nuevas preguntas y demostrar que el cine sigue siendo un espacio privilegiado para comprender el mundo desde múltiples perspectivas", sostiene la organización en un comunicado.

La película que se estrenó en Cannes es una coproducción entre Argentina y España producida por Flora Fernández Marengo. Además del fútbol, la cinta recorre más de dos siglos de conflicto. "Con El Partido, el Festival inaugura una celebración que invita a mirar el pasado para entender el presente y recuerda que las grandes historias no solo se juegan en una cancha, sino también en la memoria de los pueblos", agregan.

El filme formará parte de la programación que inicia el 6 de agosto. Los homenajeados este año son el brasileño Kleber Mendonça Filho, la peruana Marité Ugás y la venezolana Mariana Rondón. ❖