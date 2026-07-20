Ethel Pozo se une al pódcast ‘Sin más que decir’ junto a María Pía Copello, tras revelar su traición por Edson Dávila y Janet Barboza. Foto: Instagram

Ethel Pozo se une al pódcast ‘Sin más que decir’ junto a María Pía Copello, tras revelar su traición por Edson Dávila y Janet Barboza. Foto: Instagram

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La conductora de televisión Ethel Pozo ha protagonizado titulares desde que decidió asistir al programa 'Sin más que decir', donde reveló que fue traicionada por Edson Dávila y Janet Barboza. Luego, fue la gran invitada de Magaly Medina, con quien tuvo una amena entrevista. Tras estar en el ojo público, este lunes 20 de julio se confirmó que será parte del pódcast de María Pía Copello.

"Qué emoción. Me sumo. Gracias, chicos. Qué lindo se siente, de verdad. Desde el primer día me sentí como en casa y esas cosas no suelen pasar. Desde la lectura de pauta, todos me acogieron. Muchísimas gracias a la gente que estaba ahí comentando. Estoy muy emocionada", manifestó Ethel Pozo, que ahora será compañera de María Pía Copello, Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy.

"He traído un amuleto porque es mi primer streaming. Nunca he trabajado en un streaming. Así que he traído este muleto que me ha traído mucha suerte. Así que acá lo he traído", añadió Ethel Pozo al mostrar el collar que utilizó en su entrevista con Magaly Medina.

Ethel Pozo feliz de ingresar a 'Sin más que decir'

Ethel Pozo utilizó sus redes sociales para agradecer por la oportunidad laboral en el pódcast de María Pía Copello, pero también para recalcar que trabajar a las 10.00 a. m. es un horario que le gusta mucho, pues a esa hora iniciaba su trabajo como conductora de 'América hoy', que ahora está siendo conducido por Janet Barboza.

"Hay horarios que se quedan para siempre en el corazón. Durante seis años compartimos las mañanas juntos en televisión… Y aunque la vida me llevó por nuevos caminos, hoy ese mismo horario de las 10.00 a. m. vuelve a tener un significado muy especial para mí. Con muchísima ilusión les cuento que, desde hoy, seré parte del programa de streaming ‘Sin más que decir’", comentó Ethel junto a fotografías donde aparece con sus nuevos compañeros.

"Es un nuevo reto, un nuevo formato y una nueva aventura que abrazo con muchísimas ganas, pero con la misma emoción de siempre: la de encontrarnos, conversar, reír, reflexionar y sentir que seguimos acompañándonos. Espero de corazón que me acompañen en esta nueva etapa. Los espero de lunes a viernes, a las 10.00 a. m.", añadió en Instagram.