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Kiara Lozano, una de las voces de Corazón Serrano, sorprendió al revelar cuáles son las canciones que más disfruta interpretar y escuchar dentro del exitoso repertorio de la agrupación piurana. Durante su participación en el pódcast de Carlos Orozco, la cantante sorprendió al confesar que uno de sus temas favoritos pertenece a Edwin Guerrero, una respuesta que dejó impactado al conductor.

La declaración de la vocalista de 25 años generó una inmediata reacción en el periodista, quien aseguró que no era la primera integrante del grupo que destacaba las composiciones del líder de la agrupación piurana. Ante ello, la cumbiambera respondió entre risas: "Ya ves, es que no solo somos nosotras", dejando en evidencia la admiración que despiertan las canciones del músico.

¿Cuáles son las canciones favoritas de Kiara Lozano en Corazón Serrano?

Durante la conversación con Carlos Orozco, Kiara Lozano fue consultada sobre las canciones de Corazón Serrano que más disfruta. La cantante explicó que una de las que más significado tiene para ella es 'Clavo saca otro clavo', tema interpretado por Irma Guerrero, hermana de Edwin Guerrero y una de las voces históricas de la agrupación.

Sin embargo, su respuesta no terminó ahí. La cumbiambera también confesó que las canciones interpretadas por Edwin Guerrero forman parte de sus favoritas, una revelación que llamó la atención del periodista. "Todas las chicas vienen y dicen: 'Mi canción favorita es la que canta Edwin'", comentó sorprendido el conductor del pódcast.

Ante esa observación, la cantante respondió con naturalidad: "Ya ves, es que no solo somos nosotras". Además, la vocalista señaló que también disfruta escuchar los temas interpretados por Lesly Águila y la recordada Edita Guerrero, asegurando que son canciones que podría reproducir una y otra vez. "Esas son las que reproduciría sin cansarme", añadió la artista.

Kiara Lozano revela con qué integrantes de Corazón Serrano tiene mayor cercanía

En otro momento de la entrevista, Kiara Lozano también habló sobre la relación que mantiene con sus compañeras de Corazón Serrano, luego de las polémicas declaraciones que realizó tiempo atrás al afirmar que no tenía amigas dentro de la agrupación. La cantante aclaró que, aunque mantiene una buena convivencia con todas las integrantes, existen dos personas con quienes ha desarrollado un vínculo más cercano gracias al tiempo compartido dentro y fuera de los escenarios.

"Con Milagros tengo bastante cercanía. Después con Briela también tengo bastante confianza", comentó la intérprete. Además, la cumbiambera precisó que la buena relación se extiende al resto de las integrantes, aunque reconoció que el mayor apego lo siente con ellas. "Después con todas las chicas también, pues no, pero ese apego más grande lo tengo ahí con Milagros y Briela", concluyó.