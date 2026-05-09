Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que Zumba revelara detalles sobre el delicado momento que atravesaría la pareja. El exchico reality confirmó que el piloto viviría separado de la madre de sus hijos y que actualmente mantiene un perfil bajo para proteger a su familia.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa digital 'Q'Bochinche', donde el bailarín también descartó los rumores que vinculaban sentimentalmente al piloto de carreras con Paloma Fiuza. Según explicó, el exparticipante de 'Esto es Guerra' permanece enfocado en sus proyectos personales, sus negocios y el bienestar de sus hijos.

Mario Hart pasa tiempo con sus hijos los fines de semana y vive solo con sus perros

Zumba contó que la reciente reunión entre Mario Hart, Diana Sánchez y Paloma Fiuza se realizó en la vivienda del piloto en Punta Hermosa. La aparición pública de los exchicos reality había generado especulaciones sobre un supuesto acercamiento entre Mario y la brasileña, versión que fue rechazada tajantemente por el bailarín.

“No creo que suceda nada entre Mario y Paloma porque Palomita viene de una relación con el uruguayo, y Mario está viviendo solo con sus perros en Punta Hermosa”, declaró durante la conversación con Samuel Suárez y los conductores del espacio digital.

Además, Zumba confirmó que Mario Hart y Korina Rivadeneira atraviesan una crisis matrimonial, aunque precisó que ambos han decidido manejar el tema en estricta reserva. Según comentó, el piloto continúa muy presente en la vida de sus hijos y suele compartir tiempo con ellos durante los fines de semana.

El bailarín también detalló que Mario Hart se mantiene ocupado con sus actividades profesionales y deportivas. “Lo veo metido en sus cosas, con sus hijos y sus proyectos. Se queda con sus hijos los fines de semana”, agregó.

Zumba descarta que Mario Hart le haya sido infiel a Korina Rivadeneira

Durante la entrevista, otro de los temas que surgió fue la posibilidad de una presunta infidelidad como causa del distanciamiento entre Mario Hart y Korina Rivadeneira. Sin embargo, Zumba negó categóricamente esa versión y defendió la conducta de su amigo.

“No, no. Lo conozco hace muchos años y lo veo ahora muy maduro, enfocado en su familia y sus negocios”, afirmó el bailarín, descartando que exista una tercera persona involucrada en la crisis sentimental.

Asimismo, Samuel Suárez consultó por qué la pareja no ha decidido hablar públicamente sobre los rumores de separación. Ante ello, Zumba consideró que tanto Mario Hart como Korina Rivadeneira estarían priorizando el bienestar emocional de sus hijos y evitando exponer asuntos familiares ante la opinión pública.

“Quizás quieren proteger a su familia. Han sido tan expuestos desde que iniciaron en televisión y saben cómo es este mundo”, sostuvo el exchico reality sobre el silencio que ambos mantienen en redes sociales y medios de comunicación.