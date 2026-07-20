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Inés García, la novia de Lamine Yamal, lo sorprende con un beso en la final del Mundial 2026 y le dedica romántico mensaje: “Enhorabuena, mi amor”

Inés García, modelo e influencer, compartió un emotivo mensaje en Instagram para felicitar a Yamal por su logro. La imagen de la pareja con la Copa del Mundo ha acumulado millones de 'likes'.

Lamine Yamal celebra su primer Mundial junto a su familia y su novia, Inés García, quien lo ha apoyado desde las gradas, convirtiéndose en una figura clave en su éxito. Foto: Instagram
Lamine Yamal celebra su primer Mundial junto a su familia y su novia, Inés García, quien lo ha apoyado desde las gradas, convirtiéndose en una figura clave en su éxito. Foto: Instagram
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Lamine Yamal atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida, no solo a nivel profesional, sino también personal. Tras derrotar a la selección de Argentina y conquistar su primera Copa Mundial, el futbolista español celebró su triunfo junto a su familia y su novia, Inés García, quien en los últimos días ha estado acompañándolo desde las gradas y festejando grandes victorias juntos.

Inés García, modelo y creadora de contenido, sorprendió al ingresar al campo del Estadio Nueva York Nueva Jersey el último domingo 19 de julio para celebrar las dos estrellas de la selección española. Asimismo, utilizó sus redes sociales para felicitar al goleador.

La novia de Lamine Yamal, de 21 años, ha ganado popularidad en redes sociales, trabajando con marcas de moda y belleza tras confirmar su relación en mayo de 2026.

La novia de Lamine Yamal, de 21 años, ha ganado popularidad en redes sociales, trabajando con marcas de moda y belleza tras confirmar su relación en mayo de 2026. Foto: Instagram

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Novia de Lamine Yamal le dedica amoroso mensaje

Inés García, una de las figuras más fotografiadas apoyando a Lamine Yamal desde la tribuna en el Mundial de 2026, fue a buscar al futbolista español, quien no dudó en abrazarla y besarla durante la celebración de la victoria en la Copa del Mundo.

Tras la conquista de España en la Copa Mundial 2026, Inés García compartió una fotografía tomada durante la celebración de la selección española junto con un mensaje de felicitación por alcanzar uno de los mayores logros de su carrera. "Lo conseguiste. Enhorabuena, mi amor. Eres campeón del mundo", escribió la influencer en su cuenta de Instagram.

En la imagen se puede ver a Inés García sosteniendo la ansiada Copa del Mundo mientras Yamal posa detrás de ella, sonriente y con unos lentes de sol. La publicación tuvo más de 14 millones de likes y miles de mensajes de apoyo.

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¿Quién es la novia de Lamine Yamal?

Inés García Santos es una destacada modelo y creadora de contenido española de 21 años, originaria de Sevilla. Se dio a conocer gracias a sus publicaciones de moda, belleza y estilo de vida. Ha trabajado como influencer con reconocidas marcas de moda y belleza. Suma millones de seguidores combinados en sus perfiles oficiales de Instagram y TikTok.

La pareja confirmó su noviazgo de manera oficial en mayo de 2026 durante la gala de fin de temporada del FC Barcelona. Desde entonces, se han mostrado muy unidos. La propia Inés desmintió los rumores sobre cómo se conocieron, aclarando que todo comenzó mediante las redes sociales.

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