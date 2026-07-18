Lara es la primogénita de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Los famosos también tienen un hijo menor. | Foto: composición LR/Instagram

Lara es la primogénita de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Los famosos también tienen un hijo menor. | Foto: composición LR/Instagram

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Mario Hart sorprendió en redes sociales al compartir un episodio inesperado que vivió su hija, fruto de su relación con Korina Rivadeneira, en plena pista de carreras. El piloto, lejos de responder desde sus plataformas a las revelaciones de Leslie Shaw sobre una supuesta infidelidad que él habría cometido en 2016 con la modelo venezolana, prefirió mostrar su faceta como padre y enfocarse en los momentos familiares.

A través de sus historias, Hart relató con emoción la jornada de karting de sus pequeños. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el incidente protagonizado por su primogénita, el cual, según el exchico reality, terminó provocando que la niña ya no quiera volver a manejar.

Mario Hart revela incidente de su hija en pista de carrera

El conductor del podcast ‘Sin +Q Decir’ relató el episodio con humor, dejando en evidencia que no tuvo mayores consecuencias. “Cuánta ilusión me da… ¡pero creo que por acá no es!”, expresó Mario Hart en una historia de Instagram, acompañada de un emoji sonriente y un video donde se veía a su hija de 5 años, uniformada para la ocasión, caminando por la pista con el casco en las manos.

Más adelante, el exparticipante de realities explicó con detalle cómo ocurrió el incidente y reveló que, tras lo sucedido, la niña perdió el interés en manejar. “Salió, se chocó en la primera curva, ¡y no quiso manejar más!”, agregó.

En otra publicación, el intérprete de ‘Yo no fui’ compartió el momento en que su hijo menor, de casi 4 años de edad, aceleró un auto deportivo y terminó asustándose por el estruendo del motor. Hart reconoció que el pequeño incluso teme al sonido del kart, aunque dejó entrever que aún es muy temprano para definir si seguirá sus pasos en el automovilismo. “Y por acá... ¡ni siquiera rodó! ¡El solo sonido lo asusta! A esperar nomás”, comentó con humor.