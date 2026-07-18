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Cantante Ale Seijas desmiente a Edwin Guerrero y asegura que sí le propuso ingresar a Corazón Serrano: “Hasta me invitó…”

Ale Seijas, cantante de las Estrellas de la cumbia, insistió en que su reputación está en juego y pidió a Edwin Guerrero que aclare cómo se dio la reunión entre ellos.

Ale Seijas reitera que recibió una propuesta de trabajo de Corazón Serrano, lo que contradice a Edwin Guerrero, quien aclara que nunca hubo tal oferta. Foto: captura/América TV
Ale Seijas reitera que recibió una propuesta de trabajo de Corazón Serrano, lo que contradice a Edwin Guerrero, quien aclara que nunca hubo tal oferta. Foto: captura/América TV
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¡No quiere quedar como mentirosa! La cantante peruana Ale Seijas contó que había recibido una propuesta de trabajo de parte de Corazón Serrano, sin embargo, Edwin Guerrero Neira sostuvo que sí hubo una reunión, pero que nunca le ofreció pertenecer a la orquesta. Ante esa situación, la vocalista de las Estrellas de la Cumbia manifestó que ella le pidió al productor que haga un live y diga la verdad.

En una reciente entrevista en 'América hoy', Ale Seijas fue consultada sobre el tema por Janet Barboza. Aunque al inicio dijo que no quería referirse a lo que pasó con Edwin Guerrero, la artista luego recalcó que no iba a permitirse quedar mal, por lo que se reafirmó que sí le pidieron ingresar a Corazón Serrano.

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Ale Seijas insiste en propuesta de Edwin Guerrero

Ale Seijas, quien volverá a compartir escenario con Thamara Gómez en las Estrellas de la Cumbia, sostuvo que ella no es mentirosa e insiste en que la propuesta para que integre Corazón Serrano sí existió. "Sí, sí la hubo", respondió para las cámaras de América Televisión.

Asimismo, la cantante, que ha sido parte de La Bella Luz, Son del Duke y Amor Rebelde, aseguró que ella no se cree de nada, pero le solicitó a Edwin Guerrero que diga toda la verdad mediante una transmisión, pues siente que su reputación está en juego.

"Yo le hablé a don Edwin y le comenté que diga las cosas como fueron porque deja entrever otras cosas. Yo le pedí que haga un live y comente cómo realmente fue. Hasta me invitó para grabar en el estudio y me dio unos temas. Yo le dije que haga un live porque la que está quedando mal soy yo", añadió.

Como se recuerda, la vez que Ale Seijas contó que rechazó ingresar a Corazón Serrano por su estilo de trabajo, Edwin Guerrero aseguró que nunca le ofreció trabajo en la orquesta de Pacaipampa.

"Hablamos una vez con Ale Seijas, tuvimos la oportunidad de conversar pero no fue en un plan de trabajo. Ella no pidió una reunión para que le den oportunidad, tampoco estaba pidiendo trabajo porque a ella le sobra el trabajo. Tampoco nosotros la hemos citado para proponerle que entre ni ella nos ha despreciado tampoco", aclaró el dueño de Corazón Serrano.

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