Es falsa la imagen que muestra daños en la infraestructura de la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca a causa del sismo en Junín

Poco después del sismo de magnitud 5,1 registrado en Junín el último 18 de julio, comenzó a circular en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba daños en la infraestructura de la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca, ubicada en la ciudad y provincia del mismo nombre, como parte de las construcciones más afectadas.
Viral en redes sociales. Foto: Facebook
Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Instagram y supera los 2.100 'me gusta' y 136 comentarios.
Uno de los posts con más alcance. Foto: Instagram
Para verificar su autenticidad, la imagen fue analizada con detectores especializados en contenido generado con inteligencia artificial: Hive Moderation estimó una probabilidad del 99,3% de que haya sido creada con dicha herramienta, mientras que Sightengine indicó un 99%.
Análisis de la imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation
Análisis de la imagen con Sightengine. Foto: Sightengine
Por su parte, TruthScan calculó una probabilidad del 65% y señaló que la imagen presentaba “firmas compositivas de generación de IA”, entre ellas una “dirección de sombra poco natural en la construcción” y una “distribución de escombros poco natural en el suelo”, elementos que reforzaban la hipótesis de que no se trataba de contenido real.
Análisis de la imagen con TruthScan. Foto: TruthScan
Análisis de la imagen con TruthScan. Foto: TruthScan
Asimismo, Verificador de La República se contactó directamente con la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca para consultar al respecto: sus representantes confirmaron que no corresponde a una fotografía real de sus instalaciones. “La información que acompaña dicha imagen es falsa, ya que el reciente sismo no ocasionó daños en la infraestructura de nuestra universidad”, añadieron.
En síntesis, en redes sociales se difundió una imagen que supuestamente mostraba daños en la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca, en Chupaca, Junín, tras el sismo del pasado 18 de julio. Sin embargo, se trata de contenido falso. Tres herramientas de detección de IA indicaron que existía una alta probabilidad de que haya sido generado artificialmente. Además, Verificador de La República consultó con representantes de la entidad, quienes confirmaron que el siniestro no ocasionó daños a su infraestructura.
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