Es falsa la imagen que muestra daños en la infraestructura de la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca a causa del sismo en Junín

LO FALSO:

Se ha difundido una imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca con daños en su infraestructura a causa del reciente sismo de 5,1 en Junín.

LO VERDADERO:

Un análisis con las herramientas especializadas Hive Moderation, Sightengine y TruthScan confirmó que se trata de contenido generado con inteligencia artificial.

Representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca indicaron para Verificador de La República que la fotografía no es real, pues el sismo no ocasionó daños en su infraestructura.

Poco después del sismo de magnitud 5,1 registrado en Junín el último 18 de julio, comenzó a circular en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba daños en la infraestructura de la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca, ubicada en la ciudad y provincia del mismo nombre, como parte de las construcciones más afectadas.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Instagram y supera los 2.100 'me gusta' y 136 comentarios.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Instagram

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Para verificar su autenticidad, la imagen fue analizada con detectores especializados en contenido generado con inteligencia artificial: Hive Moderation estimó una probabilidad del 99,3% de que haya sido creada con dicha herramienta, mientras que Sightengine indicó un 99%.

Análisis de la imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen con Sightengine. Foto: Sightengine

Por su parte, TruthScan calculó una probabilidad del 65% y señaló que la imagen presentaba “firmas compositivas de generación de IA”, entre ellas una “dirección de sombra poco natural en la construcción” y una “distribución de escombros poco natural en el suelo”, elementos que reforzaban la hipótesis de que no se trataba de contenido real.

Análisis de la imagen con TruthScan. Foto: TruthScan

Análisis de la imagen con TruthScan. Foto: TruthScan

Asimismo, Verificador de La República se contactó directamente con la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca para consultar al respecto: sus representantes confirmaron que no corresponde a una fotografía real de sus instalaciones. “La información que acompaña dicha imagen es falsa, ya que el reciente sismo no ocasionó daños en la infraestructura de nuestra universidad”, añadieron.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió una imagen que supuestamente mostraba daños en la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca, en Chupaca, Junín, tras el sismo del pasado 18 de julio. Sin embargo, se trata de contenido falso. Tres herramientas de detección de IA indicaron que existía una alta probabilidad de que haya sido generado artificialmente. Además, Verificador de La República consultó con representantes de la entidad, quienes confirmaron que el siniestro no ocasionó daños a su infraestructura.